Nova Odessa é palco da incineração de mais de 1,4 tonelada de drogas pela Polícia Federal

Entorpecentes foram apreendidos em operações recentes, incluindo ações no Aeroporto de Viracopos

A Polícia Federal realizou, nesta quarta-feira, 8 de abril, a incineração de aproximadamente 1,4 tonelada de drogas e outras substâncias ilícitas em Nova Odessa, no interior de São Paulo.

Ao todo, foram destruídos cerca de 1.423 quilos de entorpecentes, entre cocaína, maconha, haxixe e MDMA, além de anabolizantes e medicamentos apreendidos em operações de combate ao tráfico.

Parte do material incinerado é resultado de apreensões feitas pela Receita Federal em encomendas postais. Outra parcela significativa foi obtida em ações de fiscalização da Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas.

As apreensões estão relacionadas a 171 ocorrências, sendo que a maioria, cerca de 72 por cento, ocorreu nos anos de 2025 e 2026. Todos os casos seguem com investigações em andamento para identificar os responsáveis.

A incineração foi realizada seguindo protocolos de segurança, com acompanhamento da Vigilância Sanitária, garantindo o descarte adequado das substâncias.

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