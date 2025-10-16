Nova sede da Guarda Civil Municipal de Mogi Guaçu é oficialmente inaugurada

A mudança de endereço da Guarda Civil Municipal (GCM) de Mogi Guaçu aconteceu em julho, e a inauguração oficial da nova sede no Jardim Novo I ocorreu na manhã desta quinta-feira, dia 16 de outubro. A Corporação ocupa, agora, o prédio que anteriormente abrigava o 26º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior).

Após algumas melhorias feitas no imóvel que pertence ao município, a Guarda Civil Municipal está mais bem instalada, como os convidados puderam observar durante o evento de inauguração, que contou com a presença do prefeito Rodrigo Falsetti, do vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel, do secretário de Segurança, Elzio Romualdo e demais autoridades.

O secretário de Segurança lembrou que a nova sede é mais uma reivindicação antiga que está sendo atendida pela atual gestão. “Foram necessários 40 anos para conquistarmos uma sede maior e melhor estruturada para acomodar toda equipe, que atende com excelência a população”, destacou.

A nova sede da Guarda Civil Municipal faz uma homenagem ao ex-comandante da GCM, Jairo José de Oliveira, que conduziu a tropa em duas diferentes oportunidades e que, por muitos anos, honrou a farda, o serviço público e a missão de proteger o maior patrimônio da cidade: as famílias guaçuanas. Jairo foi comandante da primeira turma da GCM, em 1982.

O secretário de Segurança listou as diversas melhorias que foram feitas em benefício dos guardas civis, como novo armamento, drone, veículos novos, coletes, Base Comunitária, reforma administrativa, treinamentos, monitoramento por câmeras, entre outros. “Muitas melhorias foram feitas e essas mudanças estruturais são fundamentais para que possamos posicionar a Guarda Civil de Mogi Guaçu como a melhor de toda a região”, enfatizou.

O prefeito Rodrigo Falsetti lembrou dos investimentos feitos na Segurança Municipal e ressaltou que a área é uma das prioridades de seu governo. Ele lembrou da lei complementar de sua autoria que alterou as gratificações de motorista e de periculosidade dos agentes da Guarda Civil Municipal para 20% e 50%, respectivamente.

A medida, já aprovada pela Câmara Municipal, vai representar um ganho de R$ 600 a R$ 900 nos salários dos guardas civis municipais, a partir de janeiro de 2026. “Não dá para fazer tudo em quatro anos, mas dá para melhorar e muito em oito anos e vamos continuar avançando”, disse.

O chefe do Executivo também confirmou a entrega das cestas de Natal para todos os servidores em dezembro e também do vale-alimentação, dois novos benefícios criados pela sua gestão para o funcionalismo.

Estiveram presentes na inauguração os vereadores Guilherme da Farmácia, presidente da Câmara, Natalino, Adriano Batatinha, Eliete, Marçal, Jéferson, Alex Tailândia e Pastor Elias, secretários municipais, representantes das Forças de Segurança da cidade e guardas civis de Aguaí, Arthur Nogueira, Conchal, Engenheiro Coelho, Espírito Santo do Pinhal, Holambra, Itapira e Santo António de Posse.

Quem precisar entrar em contato com a Guarda Civil Municipal pode procurar a sede, à Rua José Penteado, 90, Jardim Novo I, ou ainda pelos telefones 153 ou 3811-8900.