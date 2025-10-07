Novos radares entram em operação em Pedreira e Itapira a partir desta terça-feira

Equipamentos foram instalados pelo DER-SP para reforçar a segurança viária em rodovias da região de Campinas

Entram em operação nesta terça-feira (6) dois novos radares de fiscalização eletrônica nas cidades de Pedreira e Itapira, na região de Campinas. A medida faz parte de um conjunto de 13 equipamentos instalados pelo Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP) em rodovias estaduais das regiões de Campinas e Piracicaba.

Segundo o DER, a instalação tem como objetivo ampliar a segurança viária, reduzir o número de acidentes e preservar vidas. Os radares estão em funcionamento nos seguintes pontos:

Rodovia SP-95, na altura do km 65,050, em Pedreira, com limite de 60 km/h no sentido leste;

Rodovia SPI-177/342, no km 20,050, em Itapira, com limite de 80 km/h nos sentidos leste/oeste.

O órgão estadual informou ainda que os trechos foram escolhidos com base em estudos técnicos e apresentam sinalização adequada indicando os limites de velocidade.

A fiscalização eletrônica já está ativa e os motoristas que excederem os limites poderão ser autuados a partir desta data. O DER reforça a importância do respeito às normas de trânsito como forma de prevenir acidentes e garantir a segurança de todos os usuários das rodovias.