O autoconhecimento faz parte da sua Vida? Vamos conversar sobre Ele?

Eita povo bom!

Como vocês estão? Espero que estejam bem!

Hoje vamos falar de um assunto que muitas vezes passa batido e, para muitos, até é desconhecido.

Se eu perguntar para você: Em poucas palavras, quem é você? Você responderia rápido, sem pensar, ou daria umas voltas, pedindo para esperar um pouco, com medo de errar?

É sobre isso que iremos falar: autoconhecimento. Você se conhece?

Esse palavrão tem uma importância enorme em nossa vida e muitas vezes deixamos passar. Mas vamos entender um pouco.

O que nós somos? O que forma esse conjunto que chamamos de “eu”?

Nós somos seres com uma carga genética que manifesta nosso temperamento. A partir das vivências e experiências, vamos aprendendo inúmeras coisas. Isso se dá conforme nosso jeito: se fomos crianças curiosas e agitadas, exploramos o ambiente, caindo e levantando; se fomos mais tímidas, observamos mais, sentimos e exploramos com calma. Cada um, à sua maneira, vai formando suas experiências.

E disso nascem as nossas crenças: vamos significando o mundo com uma visão que envolve nós mesmos, os outros, o futuro e o mundo. Eis um adulto formado, com uma programação que não é consciente. Você só sabe que funciona assim, mas não sabe o porquê.

Isso influencia em como você reage às situações, nas expectativas que tem em relação às pessoas, no que te irrita ou te traz paz, nas suas crenças e valores.

Tudo isso passa a ser o seu jeito de ver a vida. Vamos pensar nisso como um óculos usado a vida toda sem perceber. De repente, você se dá conta de que ele existe. É aí que começa a mágica: o processo de autoconhecimento, quando você percebe que existe um meio pelo qual enxerga o mundo — e que pode modificá-lo.

“Tudo bem que esses óculos existem, mas por que não percebi antes? Será que as lentes estão corretas? Posso trocá-las? Como vou ver o mundo sem elas?”

Essa tomada de consciência é o início do autoconhecimento. Nossa percepção fica aguçada. Nos tornamos curiosos para entender como funcionamos e se isso nos faz bem ou mal. Assim começa uma jornada que pode ser dolorida às vezes, prazerosa em outras.

E uma coisa é certa: depois que você abre essa porta, não dá mais para esquecer o que viu lá dentro. Mas pode ressignificar, acolher e trazer à consciência quem você é.

Então, eu te pergunto:

Como anda sua percepção sobre você? Já se percebeu fazendo as coisas no piloto automático?

Hoje, você já parou um pouquinho? Tirou cinco minutinhos para sentir seu corpo, seus batimentos, sua respiração? Não precisa de muito tempo, nem de parar a vida. Cinco minutos já fazem um bem imenso.

Um exemplo: se você tem um pouco de autoconhecimento, consegue perceber quando uma situação está te fazendo mal. Em vez de explodir, remoer por dias ou se culpar, você pode parar, respirar, se autorregular e voltar com mais clareza.

É assim que evitamos muitos sofrimentos — e até doenças psicossomáticas.

Por isso, convido você a começar de pouquinho: um compromisso de amor e cuidado de VOCÊ com VOCÊ mesmo.

Coloque metas: durante a semana, em qual dia pode parar cinco minutos para cuidar de si?

Esses cinco minutos já te colocam na frente de milhões de pessoas. Não por ser “melhor”, mas porque você escolheu priorizar o que realmente importa: você.

Lembre-se: grandes jornadas começam com pequenos passos. A construção de um ser humano mais humano e incrível pode, sim, começar com cinco minutos.

Bora nessa jornada?