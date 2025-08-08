O Clube da Terceira Idade “Laços de Amizade” celebra o Dia dos Pais e os aniversariantes do semestre com um Café da Tarde

Na tarde desta quinta-feira (7), o Clube da Terceira Idade “Laços de Amizade” de Cosmópolis celebrou o Dia dos Pais e os aniversariantes do primeiro semestre de 2025 com um Café da Tarde especial. O encontro reuniu participantes em um momento de confraternização, descontração e afeto.

A Presidente Voluntária do Fundo Social de Solidariedade de Cosmópolis, Isabel Teixeira Felisbino, esteve presente e destacou a importância de momentos como esse para fortalecer laços e valorizar as pessoas que fazem parte das atividades do órgão.

O evento contou com decoração temática, música e um cardápio preparado com carinho, reforçando o compromisso do Fundo Social com ações que unem e acolhem a comunidade.