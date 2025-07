O FESTIVAL DE FÉRIAS DE JAGUARIÚNA NÃO PARA!

O Festival de Féria de Jaguariúna continua hoje com muita diversão e atividades culturais. Das 14h às 16h, haverá gincana para as crianças com os professores da Escola das Artes na sala 3 do Parque dos Lagos. E às 19h, o Teatro Municipal Dona Zenaide recebe o espetáculo “Noite dos Musicais”, com alunos da Escola das Artes.

Ontem, a criançada se divertiu com o Karaokê com Idiomas, comandado pelos professores Marcella, Giovanni e Jaqueline, também no Parque dos Lagos. O Festival de Férias é uma iniciativa da Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Escola das Artes, e oferece programação gratuita e diversificada ao longo do mês de julho.

Programação de hoje, 23/07

Gincana com professores da Escola das Artes

Horário: 14h às 16h

Local: Parque dos Lagos – sala 3

Noite dos Musicais

Horário: 19h

Local: Teatro Municipal Dona Zenaide