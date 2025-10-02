O gran finale da mesa italiana: sobremesas repaginadas da Campinas Restaurant Week conquistam paladares

Festival gastronômico apresenta releituras italianas e clássicos irresistíveis em menus de mais de 40 restaurantes.

Se cada refeição italiana termina com um doce gesto de afeto, nada mais justo que destacar as sobremesas que prometem encantar o público na 22ª edição da Campinas Restaurant Week, que acontece até 12 de outubro. Inspirado no tema “Uma Volta pela Itália”, o festival reúne mais de 40 restaurantes, mas é no gran finale do menu que os chefs revelam combinações que equilibram tradição, memória e inovação.

Nesta edição, o público poderá saborear sobremesas que passeiam pela confeitaria clássica e pelas releituras criativas, sempre com aquele toque de afeto que a cultura italiana valoriza em cada momento à mesa.

Além de democratizar o acesso à boa gastronomia, a Campinas Restaurant Week é uma oportunidade de explorar sabores que traduzem histórias e sentimentos. “A sobremesa é sempre o momento mais esperado de um menu. Ela encerra a experiência com emoção, é o ponto doce que fica na memória. Queremos que cada visitante viva esse encantamento ao provar os menus criados especialmente para esta edição”, destaca Fernando Reis, idealizador da Brasil Restaurant Week.

Mais do que encerrar a refeição, essas sobremesas representam o espírito da Campinas Restaurant Week: transformar cada etapa do menu em uma celebração da gastronomia, da cultura e do convívio à mesa.

Cinco destaques que prometem conquistar os amantes da boa gastronomia:

· Affogato com calda de café e chocolate – Restaurante Origens

Uma das mais autênticas sobremesas italianas: café espresso derramado sobre gelato de baunilha. Simples, intensa e elegante, ela transforma o ritual do café em um verdadeiro espetáculo de sabor.

· Panacota com Framboesa Gelato – Quintal da Giffa

Cremosa e delicada, a panacota é um clássico da confeitaria italiana. Sua textura suave conquista no primeiro contato e remete às tradições das cozinhas caseiras do norte da Itália. A versão do Quintal da Giffa traz um gelato cremoso de baunilha, combinado com uma vibrante calda de framboesa e um toque de cerveja IPA.

· Torta de maçã com sorvete – Bar Vino! Jundiaí

A combinação do toque rústico da maçã assada com a leveza do sorvete cria uma sobremesa que remete ao aconchego familiar e encerra a refeição com equilíbrio entre conforto e sofisticação. Com toque de canela, é servida com sorvete da casa e calda de caramelo.

· Crepe de doce de leite com sorvete – Calle 54

Uma opção que traduz celebração: massa leve e dourada recheada de doce de leite cremoso, finalizada com sorvete. A fusão de texturas e temperaturas conquista pelo sabor e pela memória afetiva.



· Fondant de chocolate com sorvete de pistache – Rudras Café

Para os chocólatras de plantão, o fondant traz o clássico chocolate que se une ao frescor do pistache. Uma experiência intensa, que une o tradicional e o contemporâneo em uma mesma colherada.

Gastronomia com propósito

Além de movimentar a cena gastronômica, a Campinas Restaurant Week mantém seu compromisso social: os clientes são convidados a contribuir com R$ 2,00 por menu para a Casa Ronald McDonald Campinas, ou a doar sua nota fiscal com CPF para ajudar crianças e adolescentes em tratamento oncológico. saiba mais em @casaronaldcampinas.

