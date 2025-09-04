O Luto pelos Pets: quando a dor da perda também precisa de cuidado

Recentemente, uma grande amiga e cliente do nosso acompanhamento contínuo teve que se despedir de sua companheira de muitos anos. A partida dessa pet tão amada me tocou profundamente e inspirou esta matéria. Quem nos acompanha de perto sabe que, para nós, veterinários, cada animal atendido se torna parte da nossa vida também. Sentimos o carinho, conhecemos seu jeitinho, acompanhamos sua história e desafios e quando chega a hora da despedida, o impacto também nos alcança.

A dor de perder um pet amado é imensa. Afinal, por trás de cada focinho gelado, ronronar calmo, olhar carinhoso e rabo abanando, existe uma história de amor que transforma rotinas e acolhe corações. Para muitos tutores, a relação com seus animais é tão profunda quanto a de qualquer outro vínculo familiar. E quando essa presença se vai, é como perder um pedaço de si.

Infelizmente, muitas vezes quem está vivendo esse luto escuta frases como “era só um cachorro”, “era só um gato”, ou ainda: “pega outro que passa”. Mas a verdade é que ninguém substitui ninguém. Cada animal tem sua essência única e, embora outro pet possa vir a trazer alegria novamente (como de fato, pode acontecer), isso não apaga a dor da despedida anterior. Tudo tem seu tempo. O importante é respeitar o luto e vivê-lo com autenticidade, sem pressa.

O luto por um animal também passa por fases: negação, raiva, tristeza profunda, até a aceitação. É normal sentir culpa, vazio ou até mesmo uma sensação de desorientação na rotina. Afinal, o pet estava sempre lá, todos os dias. Caro leitor, saiba que viver esse processo com respeito e sem se cobrar é fundamental. A dor não precisa ser escondida. Ela precisa ser sentida.

Cada um encontra sua forma de homenagear e lidar com a saudade. Alguns escrevem cartas, outros guardam brinquedos ou criam cantinhos de memória em casa. Há quem encontre consolo em compartilhar histórias com amigos ou nas redes sociais. Seja como for, dar espaço para o sentimento é o que transforma a dor em saudade bonita.

No Buddy Clube de Saúde para Pets, vivenciamos essas histórias todos os dias. Por isso, nosso acompanhamento contínuo não é apenas sobre prevenir doenças ou tratar sintomas, mas também sobre criar vínculos de confiança e cuidado que respeitam a vida, do início ao fim. Sabemos o quanto cada pet amado significa e estamos ao lado dos tutores inclusive nos momentos mais difíceis.

Se você está passando por um luto pet ou conhece alguém que esteja, ofereça escuta, acolhimento e paciência. E quando chegar o tempo de abrir o coração novamente, que ele venha sem culpa, pois amar de novo não é esquecer, é continuar, levando consigo o que foi eterno em cada rabo abanando, cada miado carinhoso, cada suspiro de amor vivido.

Dra Cinthia Murias

Médica Veterinária CRMV 27.622/SP

Buddy Clube de Saúde para Pets

(19) 99655-4114