O que Miguel aprendeu sendo pai de 17 crianças, entre filhos e acolhidos

Crédito: Carlos Bassan

No Dia dos Pais, ele celebra a paternidade biológica e acolhedora, marcada por afeto, despedidas e novas chegadas

Este domingo, 10 de agosto, será um dia especial para um pai que tem 17 filhos no coração. Miguel Santa Maria, peruano de 57 anos, integra o Serviço Família Acolhedora de Campinas com sua esposa, Majory Santa Maria. Pai de três filhos já crescidos, Miguel e Majory sentiram a vontade de fazer parte do serviço e estão nele há oito anos. Desde então, atenderam 12 crianças. Na próxima quinta-feira, 14 de agosto, o casal acolherá uma menina, totalizando 14 “filhos” atendidos pelo serviço e 17 no total, considerando os biológicos e os acolhidos.

O Serviço Família Acolhedora é uma modalidade de acolhimento destinada a crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos, que precisam ser afastados do convívio familiar por situações de violência ou negligência. Esse serviço é uma alternativa ao acolhimento institucional, oferecendo um ambiente familiar até que a criança ou adolescente possa retornar à sua família biológica ou ser encaminhado para adoção.

A decisão de ingressar no Família Acolhedora, conta Miguel, partiu de Majory. “Muito antes de nós entrarmos, creio que pelo menos há 15 anos, ela conheceu o serviço pela televisão. Tínhamos esse desejo, mas não nos sentíamos preparados. Ela trabalhava na época e, quando saiu do trabalho e nossos filhos já estavam crescidos, decidimos começar. Embarcamos no Família Acolhedora e realmente não nos arrependemos nem um pouquinho. Estamos felizes com o que fazemos pelas crianças”, declarou Miguel.

Ele afirma que a experiência no Família Acolhedora ampliou seu conceito de paternidade. Para ele, ser pai não é uma tarefa simples, exige responsabilidade, carinho e dedicação. Destacou ainda que, no caso das crianças acolhidas, o cuidado é ainda mais imprescindível, pois muitas chegam em momentos delicados. O casal recebeu capacitação e apoio técnico da equipe do serviço. “O que nos motivou foi o afeto que sentimos por essas crianças”, afirmou.

Miguel considera um desafio emocional criar vínculo com a criança e depois se despedir no Família Acolhedora. Ele comenta, de forma sutil, que, embora exista a dor da separação, o casal encara esse atendimento como uma missão e se orgulha de ter oferecido cuidados no momento em que a criança mais precisava.

Para ele, a celebração do Dia dos Pais vai além da data no calendário, já que no Peru (seu país natal) é comemorada no terceiro domingo de junho, e simboliza a importância de oferecer presença e carinho. “Tenho orgulho dos meus filhos já encaminhados e também de poder estar ao lado de quem, neste momento, necessita muito de atenção.”

Crédito: Carlos Bassan

Miguel e Majory fazem parte do serviço Família Acolhedora há oito anos

Família Acolhedora

O Serviço Família Acolhedora, mantido em Campinas pelo Sapeca e pelo ConViver, oferece um lar temporário a crianças e adolescentes afastados de suas famílias por decisão judicial. As famílias interessadas em participar podem entrar em contato com o ConViver pelos números (19) 3772-9699 ou 99368-1440 e com o Sapeca pelos números (19) 3256-6067 e 3256-6335.



Para Miguel, o Dia dos Pais simboliza a importância de oferecer presença e carinho