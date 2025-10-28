Obra da Praça do TG avança em Mogi Guaçu com playground, calistenia e pista de ciclismo asfaltada

Intervenções no Jardim Nossa Senhora das Graças incluem espaço para atividades físicas, lazer infantil e melhorias estruturais em espaço já utilizado pela população.

As obras de requalificação da Praça Francisco Marchese, conhecida como Campo do TG, localizada no Jardim Nossa Senhora das Graças (BNH), em Mogi Guaçu, seguem em ritmo acelerado. A proposta é transformar o espaço em um ambiente moderno e multifuncional, voltado à convivência, esporte e lazer para toda a comunidade.

Nesta semana, os principais serviços realizados pela empresa responsável incluem a implantação de uma área de calistenia, o asfaltamento de 2.388,37 metros quadrados da pista de ciclismo e a instalação de um novo playground infantil.

A área de calistenia, uma das novidades desta etapa, foi projetada para atender aos moradores que buscam praticar exercícios ao ar livre, utilizando apenas o peso do próprio corpo. “Já a pista de ciclismo será um espaço para os ciclistas de mobilidade ativa, assim como de incentivo ao uso da bicicleta como alternativa de deslocamento e lazer”, explicou o secretário de Esporte e Lazer, Kleber Scalese Junior.

O prefeito Rodrigo Falsetti, que acompanha de perto o andamento das obras, destacou o impacto positivo que o novo playground trará para a população. “Já temos um espaço bastante utilizado pelos moradores e, após a conclusão da obra, teremos um ambiente revitalizado, com mais opções de lazer, esporte e descanso, promovendo a convivência entre gerações”, comentou.

Há cerca de 15 dias, a empresa responsável realizou a aplicação de grama líquida por meio de hidrossemeadura em 1.372,70 metros quadrados do campo de futebol society. O serviço também foi executado em outros 250 metros quadrados no talude do estacionamento, no sentido bairro-centro.

Entre os serviços já concluídos estão a instalação de 2.238,65 metros quadrados de piso intertravado no novo pavimento do estacionamento com 94 vagas, sendo 1.267 metros quadrados no sentido centro-pista e 971 metros quadrados na direção pista-centro, além da colocação de alambrado ao redor do campo society.

Também foi realizada uma ação-teste para verificar a eficiência dos refletores da nova iluminação da pista de patinação e do campo de futebol society. O espaço já recebeu instalação de guias das ruas do estacionamento, demarcação da ciclovia, além do revestimento dos banheiros da área de lazer.

O projeto contempla ainda a instalação de bebedouros, pista de patinação, espaço pet, quadra de streetball, bicicletário, revitalização da academia ao ar livre, nova iluminação 100% LED, paisagismo e uma ponte sobre o córrego que corta o local, já em construção.

A requalificação do Campo do TG é coordenada pela Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (SPDU) e conta com o acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM).