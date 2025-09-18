Obras do IML são retomadas em Mogi Guaçu após rescisão com empreiteira

Nova empresa tem prazo de até três meses para concluir reforma e ampliação do Instituto Médico Legal

A Prefeitura de Mogi Guaçu retomou nesta semana as obras de reforma e ampliação do Instituto Médico Legal (IML), localizado no Jardim Novo I. As intervenções haviam sido paralisadas após a rescisão do contrato com a empresa inicialmente responsável pela execução, devido ao descumprimento de prazos previstos em contrato.

Com nova empresa contratada pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM), os serviços recomeçaram com a regularização do revestimento interno das paredes. Em seguida, será feita a pintura dos cômodos. Atualmente, 70% da obra já está concluída, e a expectativa é que os trabalhos sejam finalizados em até três meses.

A nova fase contempla, ainda, pintura externa, interligação elétrica, instalação de luminárias externas, execução da fossa séptica específica para o necrochorume e o fechamento do terreno com gradil. A previsão é de que a obra esteja totalmente concluída até dezembro deste ano.

Com a ampliação, o prédio do IML terá uma área total de 146,81 m² e ganhará quatro novas salas — para necrópsia, clínica médica, exames de custódia e de presos — além de copa, banheiros adicionais, cela para presos e cela convencional. Também já foram concluídas melhorias nas instalações elétricas e hidráulicas, além da reconstrução das rampas de acessibilidade e transporte.

O investimento total é de R$ 540 mil, com recursos do programa Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento). A fiscalização da obra é realizada pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade.