Oculto: o mundo por trás do que não se vê

Se você nunca jogou RPG, talvez ainda não saiba o que é um universo dentro do jogo. Pense nele como um “cenário”: o lugar onde as histórias acontecem, cheio de suas próprias regras, personagens e mistérios. No Multiverso RPG, esses universos podem variar do mais mágico ao mais realista, e cada um deles é uma porta aberta para aventuras únicas.

Hoje vamos conhecer um deles: Oculto.

À primeira vista, o mundo de Oculto parece comum. Pessoas vivem suas rotinas, prédios se erguem, carros passam, e nada foge do normal. Mas existe algo escondido, invisível para a maioria. Apenas aqueles que precisam de ajuda conseguem enxergar o que realmente está acontecendo. É nos lugares mais vulneráveis — como sanatórios, orfanatos e instituições esquecidas — que a realidade se desfaz, revelando horrores e segredos indescritíveis.

Nesses locais, símbolos misteriosos podem atender aos desejos de quem os utiliza, mas sempre com consequências perigosas. Criaturas impossíveis surgem, como aranhas gigantes, plantas conscientes e entidades que desafiam qualquer explicação. Imagine, por exemplo, um corredor escuro onde marcas riscadas nas paredes começam a brilhar, oferecendo uma saída para quem se perde — mas exigindo, em troca, uma lembrança que nunca poderá ser recuperada.

Para equilibrar esse cenário, existem organizações secretas: algumas exploram a fragilidade das pessoas para descobrir mais sobre esse mundo oculto; outras, em contrapartida, lutam para impedir que esses abusos aconteçam. Essas disputas silenciosas moldam os bastidores da sociedade, sem que o cidadão comum jamais perceba.

Viver em Oculto é conviver com a sensação constante de que algo não está certo. Uma criança que fala com alguém invisível, um hospital onde os pacientes desaparecem sem explicação, ou até mesmo aquele símbolo estranho rabiscado em um caderno escolar… tudo pode ser a ponta de um mistério maior.

A atmosfera é sombria e carregada de incertezas. Não é sobre heróis reluzentes, mas sobre pessoas comuns confrontando aquilo que não deveria existir. O medo, a dúvida e a coragem se tornam peças centrais de qualquer história vivida ali.

Ganchos de aventura: imagine seus personagens presos em um orfanato onde as paredes parecem respirar; ou recebendo uma carta anônima com um símbolo que promete atender qualquer desejo, mas cobra um preço alto. Quem eles encontrarão no caminho? Aliados improváveis ou organizações que preferem manter o segredo a qualquer custo?

No Multiverso RPG, explorar Oculto é aceitar que o desconhecido sempre observa por trás das cortinas da realidade. E às vezes, basta um olhar diferente para perceber que nada é tão comum quanto parece.

Quer descobrir mais universos e fazer parte dessa jornada? Junte-se à nossa comunidade no Discord: https://discord.gg/m85uX9nYt4