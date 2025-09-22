Oficina de Planejamento Participativo mobiliza setores ligados ao Turismo de Mogi Guaçu

A Secretaria de Turismo promoveu nesta segunda-feira, 22 de setembro, a Oficina de Planejamento Participativo com diversos setores ligados a área turística do município. O encontro aconteceu no auditório da Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu (Acimg), no Centro, sendo o primeiro para coletar informações e sugestões para coordenar as atividades inerentes ao fomento do turismo local.

O secretário de Turismo, Antonio Henrique Corsi, explicou que a Oficina de Planejamento Participativo faz parte da atualização para manter a classificação de Mogi Guaçu como e Município de Interesse Turístico (MIT), alcançada no mês de agosto. “Tem como objetivo desenvolver as potencialidades turísticas do município. Estamos envolvendo todos os setores ligados, como a área hoteleira e gastronômica e, por isso, vamos debater, refletir e receber propostas para a elaboração de um plano que vai nortear as ações, projetos e o trabalho nesta área”, falou.

A oficina, que foi aberta ao público em geral, contou com a presença dos secretários municipais de Habitação, Comércio e Indústria (SHIC), Marcelo Vanzella Sartori, e de Segurança Pública, Élzio Romualdo, além do consultor e da turismóloga do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), respectivamente, Benedito Antonio Albiero e Michele Sabino. Também participaram empresários, empreendedores, gestores, instituições, hotéis, agências de viagem, entre outros, assim como integrantes do Senac, Acimg e da ETEC Euro Albino de Souza.