Oficina em Mogi Guaçu discute seis eixos para o planejamento do turismo local

Encontro reuniu representantes do setor no auditório da Acimg; propostas devem ser apresentadas em nova rodada prevista para dezembro

A segunda-feira, 6 de outubro, foi mais um dia de discussão sobre o fomento do turismo em Mogi Guaçu. Os participantes da Oficina de Planejamento Participativo foram divididos em grupos e seis eixos serão discutidos, a fim de que propostas possam ser apresentadas. Uma nova rodada de discussão deve ocorrer em dezembro.

O encontro aconteceu no auditório da Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu (Acimg), no Centro, sendo o segundo realizado com o objetivo de sistematizar os eixos da governança e definir projetos por eixo com os participantes da cadeia do turismo. Um planejamento será apresentado pelos grupos na próxima reunião da Oficina de Planejamento Participativo.

Os eixos são: governança, inteligência turística, marketing, infraestrutura, meio ambiente e qualificação da oferta. “Foi a segunda reunião de trabalho, apresentamos um diagnóstico das questões discutidas na primeira reunião e, agora, formamos grupos que vão debater temas específicos para a apresentação de propostas”, comentou o secretário de Turismo, Antonio Henrique Corsi.

“A participação tem sido muito boa com representantes de diversos segmentos, como hotelaria, empresários, historiadores, além dos representantes da Associação Comercial e do Sebrae, que estão nos ajudando neste processo de planejamento”, destacou o secretário.