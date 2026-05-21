Oito jogos movimentam segunda rodada do Amadorzão Taça Prata em Jaguariúna

Partidas serão disputadas no sábado e domingo nos campos Américo Tonietti e Altino Amaral pela fase de classificação

O Campeonato Amador de Futebol de Jaguariúna, o Amadorzão Taça Prata, terá oito jogos neste fim de semana pela segunda rodada da fase de classificação. A competição é organizada pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer.

No sábado, 23 de maio, duas partidas serão disputadas no campo Américo Tonietti. Às 14h, o Pinheiros enfrenta o Atlético Curva Noventa. Na sequência, às 16h, o Ômega F.C. joga contra o Real Madruga.

Também no sábado, o campo Altino Amaral recebe outros dois confrontos. Às 14h, Bom Jardim encara o Cruzeiro do Sul F.C. Em seguida, às 16h, Cachorro da Neblina enfrenta o Roseira.

A rodada continua no domingo, 24 de maio. No Américo Tonietti, o Black Lightning enfrenta o Guedes às 8h. Às 10h, PSG Jaguar e S.E. Tanquinho entram em campo.

No Altino Amaral, também no domingo, a programação começa às 8h com Máfia F.C. contra XII de Setembro. Fechando a rodada, às 10h, Maestro F.C. enfrenta o Jardim Europa.

Na classificação do Grupo A, XII de Setembro, Máfia F.C. e Jardim Europa dividem a liderança, todos com 3 pontos, considerando os critérios de desempate. No Grupo B, Cruzeiro do Sul F.C., Real Madruga e PSG Jaguar também aparecem na primeira posição, com a mesma pontuação.

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