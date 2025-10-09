Onde você coloca o seu olhar

Ali está a sua vida. Vamos conversar um pouquinho, ter aquele tempinho carinhoso para olhar para nós? Ou melhor: entender o que estou fazendo com o que vejo enquanto passeio pela vida e como esse foco visual reflete no meu dia a dia.

O que tenho captado dos ambientes que frequento e das pessoas com quem convivo? Como interpreto essas experiências? E o mais importante: o que tenho feito e como estou vivendo com tudo isso?

Será que o que vejo diariamente tem me moldado e influenciado? Será que percebo como me sinto? Já parou para observar tudo isso?

A forma como visualizamos nossa vida vem de fatores complexos:

• Nossos pensamentos e diálogo interno

• Crenças sobre nós, os outros e o mundo

• Como processamos nossas experiências

• Ambientes que frequentamos e pessoas com quem convivemos

• Nossa capacidade de estar presente e encontrar significado

Precisamos observar se onde estou inserido está me fazendo bem ou trazendo prejuízos. Se meu olhar está focado em algo que me prejudica emocional e fisicamente.

Talvez os ambientes que frequento estejam trazendo um cansaço extremo. Pode ser minha casa, trabalho, academia ou ambiente religioso. Diariamente, lido com pessoas difíceis, pessimistas, cujas falas pesadas e comportamentos negativos se repetem.

Essas situações enfrentadas dia após dia podem trazer riscos à saúde física e mental — na mesma proporção que hábitos nocivos. O importante é entender que isso tudo faz mal.

Algumas pessoas mergulham na dor e só saem com tratamento, tornando-se depressivas, ansiosas. Outras, de doces tornam-se rancorosas, vingativas. Adoecem por estarem em ambientes disfuncionais.

Precisamos aprender a cuidar de nós. A vida é cheia de desafios que não controlamos, mas aqui está nosso poder: o que farei com isso? Como lidarei? Não adianta ignorar a realidade ou cair em positivismo tóxico.

É necessário redirecionar seu olhar para o que faz bem, entender que as pessoas oferecem o que têm, e aquela energia pesada é delas, não sua. Não aceite, não se deixe adoecer. Você não controla o que outros fazem, mas pode escolher como lidar com comportamentos disfuncionais. Você é capaz de enfrentá-los ou se afastar.

Entenda que merece respeito. Posicione-se por seus valores, fortaleça sua identidade e cuide de você. Frequente ambientes saudáveis, desenvolva autoconhecimento, pratique exercícios, meditação, tenha alimentação balanceada. Controle sua atenção: onde você a coloca, deposita sua energia. Ambientes que focam no negativo fortalecem conexões neurais de estresse e ansiedade.

Identifique: “Estou pensando sem parar num problema?” Percebido o foco negativo, mude de canal mental: “Fora isso, o que mais acontece ao meu redor que não percebo?” Foque em outras coisas.

Um exercício simples para mente agitada: procure cinco coisas que pode nomear; quatro de cores diferentes; três que pode mover; duas que pode guardar; uma que pode transformar em algo engraçado. Ria bastante.

A vida é um desafio diário. Precisamos olhar para nós com gentileza, entender por que fazemos o que fazemos. Somos a maior preciosidade. Trate-se com amor, seja generoso consigo, sem cobranças exageradas. Com autoconhecimento, perceba se algo o influencia negativamente, impedindo-o de viver saudavelmente.

Lembre dos percalços, mas tenha consciência: somos nós que escolhemos como vivemos. Viver bem é uma escolha! Como estão suas escolhas?