Ônibus SP Por Todas leva à Jaguariúna serviços itinerantes de acolhimento e proteção às mulheres

Unidade móvel promove suporte jurídico e psicossocial no Rodeio e no Centro Cultural de Jaguariúna

A Secretaria de Políticas para a Mulher leva para Jaguariúna o novo equipamento de atendimento às mulheres, o Ônibus SP Por Todas. Com o objetivo de ampliar o acesso a serviços de acolhimento, orientação e proteção, o ônibus estará no Rodeio de Jaguariúna nos dias 19 e 20 de setembro, das 20 às 2h e no Centro Cultural, dias 22 e 23, das 10 às 13h e das 14 às 17h.

Como mais um reforço no enfrentamento à violência contra as mulheres, o equipamento atua em duas frentes: em eventos de grande porte, como feiras e festivais; e percorrendo bairros com altos índices de vulnerabilidade social. O atendimento é humanizado, realizado por equipe especializada, e sigiloso, para que o público feminino se sinta seguro ao procurar os serviços do Estado.

“Com o Ônibus SP Por Todas, vamos levar dignidade, acolhimento e atendimento imediato às mulheres de Jaguariúna, com equipe preparada para lidar com as mais diversas situações, reafirmando nosso compromisso de garantir proteção e segurança a todas as paulistas”, destaca a secretária de Políticas para a Mulher, Valéria Bolsonaro.

Descentralizando o acesso aos serviços integrados nas áreas psicossocial, jurídica e assistencial, as mulheres atendidas no Ônibus serão orientadas sobre seus direitos, canais de denúncia — como o Ligue 190 e o App SP Mulher Segura — e poderão ser encaminhadas às redes de proteção, como Delegacias da Mulher, Defensoria Pública, entre outros.

Para garantir a qualidade do atendimento, a equipe conta com dois psicólogos e dois assistentes sociais. No interior do Ônibus SP Por Todas, as mulheres terão acesso a esses profissionais de maneira individual e também em grupo.

Com salas de atendimento e banheiro acessível, o equipamento oferece um ambiente acolhedor e protegido, garantindo conforto, privacidade e segurança para as mulheres durante todo o processo de acolhimento e orientação.

Serviço:

Ônibus SP Por Todas Rodeio – Jaguariúna

Data: 19 e 20/09

Local: Parque Permanente de Exposições

Horário: 20 às 2h

Ônibus SP Por Todas Centro Cultural – Jaguariúna

Data: 22 e 23/09

Local: Rua Amazonas, 4 – Centro

Horário: 10 às 13h | 14 às 17h

São Paulo por Todas

São Paulo Por Todas é um movimento promovido pelo Governo do Estado de São Paulo para ampliar a visibilidade das políticas públicas do estado para mulheres, bem como a rede de proteção, acolhimento e autonomia profissional e financeira exclusivamente disponíveis para elas.