Ópera Estúdio e Orquestra Sinfônica da Unicamp apresentam “A Flauta Mágica”

Nos dias 28 e 29 de agosto, às 20h, no Teatro Municipal José de Castro Mendes, a Orquestra Sinfônica da UNICAMP e o Ópera Estúdio apresentam a terceira montagem da ópera “A Flauta Mágica” (“Die Zauberflöte”), de W. A. Mozart. Sob a direção-geral do Prof. Angelo José Fernandes e direção cênica de Felipe Venâncio, a produção transforma a obra clássica em um emocionante jogo de RPG ao vivo. Ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla.A montagem convida o público a mergulhar em uma jornada lúdica, onde a trama da ópera se desenrola como fases de um jogo narrativo. “Cada cena é uma nova fase, onde os personagens avançam por reinos mágicos repletos de enigmas, provas e alianças inesperadas”, explica Venâncio. Essa abordagem aproxima a obra da cultura pop e do universo dos games, dando uma nova camada de significado à jornada dos protagonistas Tamino e Pamina.

A “Flauta Mágica” é um Singspiel alemão, um gênero musical do século XVIII que alterna trechos cantados com diálogos falados. Composta sob a influência dos ideais iluministas, a ópera de Mozart aborda temas como a busca por justiça e igualdade. A obra é conhecida por sua complexidade musical e cênica, exigindo um trabalho rigoroso dos artistas.

A apresentação da ópera é um projeto de grande relevância para a formação acadêmica. Segundo o diretor Prof. Angelo José Fernandes, a montagem contribui para o aprimoramento dos alunos de canto da Unicamp, que têm se destacado no cenário lírico nacional. Além disso, a iniciativa eleva o patamar da Orquestra Sinfônica da Unicamp, já que a execução de óperas na íntegra é rara no Brasil, especialmente no meio acadêmico.

Serviço:

Ópera “A Flauta Mágica”

Quando: 28 e 29 de agosto, às 20h

Onde: Teatro Municipal José de Castro Mendes (Rua Conselheiro Gomide, 62 – Vila Industrial, Campinas)

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada)

Os ingressos podem ser adquiridos através do site ou aplicativo da Sympla, pelo link: https://bileto.sympla.com.br/event/109863/d/334550