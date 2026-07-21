Operação Cidade Limpa avança por Artur Nogueira e chega ao Parque dos Ipês

Serviços de limpeza e conservação urbana seguem avançando pelos bairros do município

A Prefeitura de Artur Nogueira realizou, nesta terça-feira (21), mais uma etapa da Operação Cidade Limpa. Os trabalhos foram executados no Parque dos Ipês, dando continuidade ao cronograma de zeladoria urbana e aos serviços de limpeza e conservação.

A iniciativa tem como objetivo manter os espaços públicos limpos, organizados e acolhedores, contribuindo para a qualidade de vida da população. A Prefeitura também reforça a importância da colaboração dos moradores, evitando o descarte irregular de resíduos e ajudando a preservar os bairros da cidade.

A Operação Cidade Limpa terá continuidade ao longo da semana. Na quarta-feira (22), os serviços serão realizados no Parque das Torres. Na quinta-feira (23), as equipes atenderão o Paineiras e, na sexta-feira (24), os trabalhos serão concluídos no Santa Rita.