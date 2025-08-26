Operação conjunta da PM e do Gaeco encontra arsenal escondido em ‘bunker’ no interior de SP

A Polícia Militar, por meio do 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), em operação conjunta com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público, encontrou um bunker construído sob um piso que escondia diversas armas, entre pistolas e fuzis. Ação aconteceu na segunda-feira (25), em Americana, no interior de São Paulo.

Segundo a Polícia Militar, o principal alvo da operação, que foi autuado por posse ilegal de arma, utilizava o esconderijo, localizado ao lado de um clube de tiro, para esconder as armas. As informações foram repassadas à Justiça, que expediu as ordens judiciais.

No local, as equipes encontraram um piso falso com dez armas, entre fuzis e pistolas, além de diversas munições. Todo o material foi apreendido e encaminhado à perícia.

O cumprimento do mandado de busca faz parte de uma investigação que, em outras duas fases, já havia resultado na apreensão de 220 fuzis, sendo 180 em Atibaia, Paulínia e Americana e outros 40 em uma fábrica clandestina de armas, em Santa Bárbara d’Oeste.