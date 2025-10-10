Operação Lima mobiliza 200 agentes e resulta em prisões e apreensões na região

Operação Lima mobiliza 200 agentes e resulta em prisões e apreensões na região

Força-tarefa visou desarticular quadrilha envolvida em roubo a empresa de Artur Nogueira; mandados foram cumpridos em três cidades

A Polícia Civil de Artur Nogueira deflagrou, nesta quinta-feira (9), a Operação Lima, uma grande ação regional que cumpriu 19 mandados de busca e apreensão em Cosmópolis, Jaguariúna e Paulínia. A operação resultou na prisão de quatro suspeitos, além da apreensão de um menor, drogas, armas, veículos e diversos itens utilizados em práticas criminosas.

Ao todo, cerca de 200 agentes participaram da força-tarefa, entre policiais civis da Delegacia Seccional de Americana e guardas civis municipais de Artur Nogueira, Cosmópolis, Holambra, Jaguariúna, Paulínia e Engenheiro Coelho. A operação também contou com apoio aéreo do helicóptero Pelicano, da Polícia Civil, e mobilizou 30 viaturas.

Durante a ação, duas prisões temporárias foram cumpridas, além de duas prisões em flagrante e a apreensão de um adolescente. Foram recolhidos 4,1 kg de drogas, duas armas de fogo, dois simulacros, 15 munições, R$ 4.825,50 em dinheiro, uma motocicleta, um Volkswagen Gol e diversos equipamentos e ferramentas relacionados a crimes anteriores.

Origem da operação

A Operação Lima foi iniciada após a investigação de um roubo cometido em abril deste ano contra uma empresa em Artur Nogueira. Na ocasião, seis criminosos encapuzados e armados renderam funcionários, os amarraram e utilizaram uma empilhadeira para furtar fiação elétrica e outros materiais. O grupo fugiu com os itens roubados e com um veículo das vítimas, que mais tarde foi encontrado abandonado na Rodovia SP-332, em Americana.

As perícias realizadas pelo Instituto de Criminalística auxiliaram nas investigações, que também avançaram após um dos autores do crime manter contato com uma das vítimas, facilitando a identificação de parte da quadrilha e a obtenção de provas.

Significado do nome

O nome da operação faz referência à “Síndrome de Lima”, um fenômeno psicológico ocorrido durante o sequestro da Embaixada Japonesa no Peru, quando um sequestrador desenvolveu empatia por uma das vítimas. O comportamento semelhante observado no caso de Artur Nogueira foi decisivo para o desfecho da investigação e para a deflagração da operação.

A Polícia Civil informou que os trabalhos continuam, com novas diligências previstas nos próximos dias para aprofundar a apuração e identificar outros envolvidos.