Operação prende suspeitos de fraudes em Artur Nogueira e Cosmópolis

Cinco homens foram detidos em ação da Polícia Civil contra grupo investigado por documentos falsos e estornos ilegais de compras com cartões.

Cinco homens foram presos nesta terça-feira (7) durante a Operação Chargeback, realizada pela Delegacia de Investigações Gerais de Americana contra um grupo criminoso suspeito de oferecer documentos falsos e realizar estornos ilegais de compras feitas com cartões bancários.

A operação foi realizada em Americana, Cosmópolis e Artur Nogueira. Segundo a Polícia Civil, quatro suspeitos foram localizados em Cosmópolis e um em Artur Nogueira.

De acordo com a investigação, o grupo oferecia pela internet documentos falsos, como atestados médicos, diplomas, históricos escolares e certificados. Também eram ofertados serviços de chargeback fraudulento, prática que consiste no estorno ilegal de compras feitas com cartões.

Ainda conforme a Polícia Civil, os suspeitos utilizavam contas bancárias e chaves Pix de terceiros para movimentar os valores obtidos ilegalmente. As quantias eram fracionadas para dificultar o rastreamento das transações.

Durante a operação, foram apreendidos celulares, documentos, arquivos digitais, anotações com nomes e CPFs, além de dinheiro em espécie.

Os presos foram encaminhados à Cadeia Pública de Sumaré e passarão por audiência de custódia. A Polícia Civil apura se o esquema teve alcance nacional.

Fonte: g1 Campinas e Região

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