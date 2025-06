Oportunidades de emprego em Artur Nogueira – confira as vagas no PAT

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), está com diversas oportunidades de emprego abertas para profissionais locais. As vagas abrangem diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação, com benefícios como vale‑transporte, plano de saúde, alimentação e convênios. Uma excelente chance de conquistar recolocação no mercado de trabalho da região.