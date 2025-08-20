Organização marca edição histórica da 30ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba

Foi histórica! A 30ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba chegou ao fim no último final de semana, já deixando saudades. Com a realização da Organização Estrela e da ES Agência de Eventos, a festa “mais charmosa da região”, conhecida também como um dos mais tradicionais rodeios do Estado de São Paulo, reúne todos os anos milhares de pessoas da cidade de Piracicaba e demais municípios da região, aquecendo a economia local e proporcionando momentos inesquecíveis para o público.

Neste ano, grandes nomes da cena musical do país estiveram se apresentando no palco principal do evento. Henrique & Juliano, Zé Neto & Cristiano, Luan Santana, Fiduma & Jeca, Natanzinho Lima, Lauana Prado e Elis Justi foram os artistas que marcaram seus nomes nesta edição, além de diversos outros que durante todas as noites se apresentaram nos demais palcos espalhados pelo recinto.

Pela primeira vez em 30 anos de rodeio, nesta edição, a festa teve em todos os shows, profissionais treinados e capacitados que realizaram simultaneamente a tradução da Língua Brasileira de Sinais (Libras) nos telões ao lado do palco. A iniciativa foi possível graças à parceria com o CEPSC | Centro Educacional Piracicaba Santa Cruz. O evento também teve muito esporte com a montaria em touros e cavalos, além da tradicional prova dos três tambores e a prova Team Penning. As competições foram válidas pela Copa Rozeta.

“Primeiramente gostaria de agradecer a Deus pela realização desta edição histórica da Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba. Foi uma festa feita com organização para todo o público, principalmente para a família. Em nome de toda a Comissão Organizadora agradeço aos nossos patrocinadores, parceiros, funcionários e principalmente ao público que marcou presença em todos os dias da festa”, comenta Lucas Vilalta, diretor da Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba.

FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DE PIRACICABA

A 30ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba foi realizada em um espaço de 70 mil metros quadrados, o local ainda contou uma estrutura completa com praça de alimentação, Palco Camarote, Palco Universitário e estacionamento.

O público também teve à disposição, além da arquibancada para acompanhar os shows e as montarias, o Camarote Corporativo, Pista, Arena Vip e Front Stage. A segurança foi monitorada pela Guarda Civil Municipal, Segurança Privada, Equipe de Brigadistas e pela Polícia Militar. O local também estava equipado com câmeras de monitoramento.