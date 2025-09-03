Orquestra Rock e banda Blitz se apresentam em Campinas neste sábado, dia 6 de setembro

Show acontece no Expo Dom Pedro e terá renda revertida para o Centro Infantil Boldrini

Campinas, 03 de setembro de 2025 – No ano em que comemora dez anos, a Orquestra Rock faz um show inédito neste sábado, dia 6 de setembro, no Expo Dom Pedro, em Campinas. A apresentação terá como convidada especial a Blitz, banda de rock brasileira formada em 1981, sendo reconhecida como uma das precursoras do rock nacional e um fenômeno de massa nos anos 80. A apresentação conjunta faz parte do Projeto Arte do Bem e terá toda a renda revertida para o Centro Infantil Boldrini.

Em 2014, Fernando Vasconcelos, diretor de palco, e Martin Lazarov, maestro, convidaram músicos de diversas orquestras sinfônicas da região de Campinas para formar o elenco da orquestra Rock. Dessa união nasceu um projeto novo, com estilo diferenciado, levando para os palcos a combinação da música sinfônica com o rock, dando origem a Orquestra Rock, que completa dez anos em 2025.

Para marcar uma década de palco e estrada, a ideia era convidar uma banda que se encaixasse ao estilo vibrante da Orquestra Rock, no caso a Banda Blitz, até hoje muito lembrada e tocada nas rádios. O grupo, que tem à frente Evandro Mesquita, um dos fundadores, é conhecido por sua irreverência, mistura de rock, pop e teatro, e traz na bagagem sucessos como “Você Não Soube Me Amar” e “A Dois Passos do Paraíso”.

O primeiro compacto da banda, “Você Não Soube Me Amar”, obteve um sucesso estrondoso, consolidando a Blitz como um fenômeno de massa. O álbum de estreia, “As Aventuras da Blitz” (1982), é considerado um clássico do rock nacional e um marco para a música brasileira. A Blitz foi a primeira banda a alcançar sucesso mainstream e ter singles de sucesso, dando início ao movimento conhecido como “Brock”.

Ernesto Brisolla Manzur, diretor da produtora Articular, que agencia a Orquestra Rock e é um dos criadores do projeto Arte do Bem, lembra que nestes dez anos, foram shows emocionantes, reunindo mais de 100 mil pessoas. Muitas dessas apresentações pelo Brasil foram acompanhadas de um grande nome da música brasileira como Frejat, Titãs, Os Paralamas do Sucesso, CPM 22, Dinho Ouro Preto e muitos outros artistas, que também se encantaram em dividir o palco com a orquestra.

O show Orquestra Rock convida a Banda Blitz é uma iniciativa da produtora Articular de projetos culturais, por meio do Programa Arte do Bem, uma iniciativa sociocultural, aprovado nas leis de incentivo federal e paulista, que ajuda a popularizar a música instrumental e colabora com instituições renomadas do terceiro setor. A apresentação conta com o patrocínio do Ministério da Cultura, através da Lei Rouanet, e da multinacional Robert Bosch.

Toda renda será revertida para o Centro Infantil Boldrini, referência mundial no tratamento de câncer infantil e doenças do sangue. Os ingressos custam a partir de R$ 40,00 e o evento será acessível. Menores de 18 anos entram somente acompanhados de responsáveis.

Serviço

Orquestra Rock convida a Banda Blitz

Local: Expo Dom Pedro – Avenida Guilherme Campos, 500, Bloco II, Jardim Santa Genebra, Campinas.

Data: dia 6 de setembro – sábado

Abertura: 20hs

Show: 22hs

Ingressos: Pista a partir de R$ 40,00 e VIP R$ 100,00 + taxas.

Os ingressos estão à venda no portal ingressosdobem.com.br