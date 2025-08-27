Orquestra Rock faz show no Teatro de Arena do Centro de Convivência Cultural de Campinas neste sábado, às 18h

Apresentação com entrada gratuita será um tributo ao Queen

No ano em que comemora dez anos, a Orquestra Rock se apresenta neste sábado, dia 30 de agosto, no Teatro de Arena Teresa Aguiar, complexo externo do Centro de Convivência Cultural Carlos Gomes, em Campinas. O show “Tributo ao Queen”, a partir das 18h, terá entrada gratuita e faz parte das ações culturais de retomada do espaço, após as reformas. O repertório terá grandes clássicos do cantor Fred Mercury e companhia. A programação terá início às 16h, com um show de abertura de Davi Cartaxo, em homenagem ao Coldplay,

Além dos componentes que integram a Orquestra Rock, a apresentação terá como vocal o cantor Guga Costa. Durante a apresentação, serão tocadas músicas de grande sucesso que marcaram o Queen, como “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You”, “Under Pressure”, “Radio Ga Ga”, “We are the Champions”, “Love of my Life”, “Crazy Litlle Thing Called Love”, “I Want to Break Free” e muito mais.

Ernesto Brisolla Manzur, diretor da produtora Articular, que agencia a Orquestra Rock e é um dos criadores do projeto Arte do Bem, diz que é uma grande honra para todos os componentes da orquestra poder tocar em um espaço com tanta história e que faz parte da cultura de Campinas e região.

“É um orgulho podermos apresentar o show para os moradores de Campinas pela primeira vez nesse espaço tão simbólico e fazer parte da retomada dessa área tão importante para a música e a cultura da cidade”, diz Manzur.

“Nestes dez anos, a Orquestra Rock já realizou shows emocionantes em diversas cidades brasileiras e mesmo em Campinas, reunindo mais de 100 mil pessoas” relembra. “Agora, vamos levar toda essa energia e vibração da Orquestra Rock para o Centro de Convivência Cultural Carlos Gomes e à população de Campinas e das cidades da nossa região”, complementa Manzur.

O show Orquestra Rock tributo ao Queen é uma realização da produtora Articular de projetos culturais, por meio do Programa de Ação Cultural – ProAc/ICMS, do Governo do Estado de São Paulo, e do Selo Arte do Bem, projeto sociocultural que procura popularizar a música instrumental e, ao mesmo tempo, ajudar instituições sólidas que atuam no terceiro setor. A iniciativa conta com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Campinas.

Serviço

Orquestra Rock Tributo ao Queen

Local: Teatro de Arena Teresa Aguiar, complexo externo do Centro de Convivência Cultural Carlos Gomes – bairro Cambuí, em Campinas

Data: dia 30 de agosto – sábado

Horário: 18h

Entrada Gratuita