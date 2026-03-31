Orquestra Sinfônica de Campinas apresenta concerto dedicado à música espanhola

Apresentação será no dia 11 de abril, às 20h, no Teatro Castro Mendes; ingressos custam de R$ 15 a R$ 30

A Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas apresenta, no dia 11 de abril, às 20h, no Teatro Municipal José Castro Mendes, um concerto especial dedicado à riqueza e à expressividade da música espanhola. Sob regência do maestro convidado Alessandro Sangiorgi e com participação da soprano Camila Provenzale como solista, o programa propõe ao público uma imersão sonora marcada por intensidade, lirismo e fortes referências à tradição ibérica.

Os ingressos custam R$ 30, inteira, e R$ 15, meia, e podem ser adquiridos pelo link: https://bileto.sympla.com.br/event/118695/d/376418

Canciones populares españolas

Para abrir a noite serão apresentadas as Siete Canciones Populares Españolas, de Manuel de Falla. A obra reúne canções inspiradas no repertório popular espanhol, combinando delicadeza melódica e vigor rítmico, em uma síntese entre o universo erudito e as raízes folclóricas.

Intensidade poética da Espanha

Na sequência, a orquestra interpreta trechos selecionados da ópera Carmen, de Georges Bizet, em forma de suítes orquestrais.

O público poderá reconhecer melodias consagradas como Aragonaise, Habanera, Intermezzo e Danse Bohème, peças que traduzem o drama, a sensualidade e a energia que tornaram a obra uma das mais célebres do repertório operístico mundial.

Para completar o programa, a música de Enrique Granados ganha destaque com o Intermezzo, da ópera Goyescas, além de três das suas conhecidas Danzas Españolas: Oriental, Andaluza e Rondalla. As obras evocam a atmosfera da Espanha romântica com refinamento e intensidade poética.