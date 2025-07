Os fundamentos básicos para uma pessoa ter sucesso

No livro As Leis do Sucesso, de Napoleon Hill, que conheci ao fazer o treinamento do LT, a convite do grande Chef Tina, com a participação do Dr. Carlos Eduardo Gzvitauski, há cerca de 18 anos, o conteúdo do livro é, em sua essência, perfeito para o momento. São 16 leis escritas por Napoleon Hill e, recentemente, meu amigo Rau Candeloro também escreveu sobre esses tópicos de forma resumida. Posso afirmar que esse conteúdo é fundamental para todos que desejam alcançar o sucesso na vida.

Vamos conhecer as 16 leis:

Mastermind: As pessoas com as quais você convive desafiam você a ser e a fazer o seu melhor?

Definição clara de propósito: Qual é exatamente a sua meta?

Autoconfiança: Você acredita que pode alcançar suas metas mais ousadas?

Economia/poupança: Você consegue guardar um pouco de dinheiro todos os meses, para ter um fundo de reserva que lhe proporcione mais segurança e tranquilidade?

Iniciativa e liderança: Você tem sido proativo para atingir suas metas?

Imaginação/criatividade: Você tem procurado fazer coisas diferentes?

Entusiasmo: De 0 a 10, qual é o seu grau de motivação quando pensa nas suas metas?

Autocontrole e disciplina: Você faz o que precisa ser feito todos os dias para alcançar suas metas?

Fazer mais do que foi pedido: Você tem buscado surpreender e entregar mais do que lhe foi solicitado?

Personalidade diferenciada: Você tem sido uma companhia agradável?

Pensamento com exatidão: Você tem buscado formas de entender e melhorar seus indicadores?

Concentração: Você tenta manter o foco para ter alta produtividade?

Cooperação: Você costuma ajudar outras pessoas para melhorar seus resultados e os delas?

Aprendendo com a falha: Você tem usado as falhas e os insucessos como lições para melhorar?

Tolerância: Você tem lidado bem com mudanças frequentes e com pessoas que pensam de forma diferente de você?

A lei de ouro: Você tem tratado os outros como gostaria de ser tratado?

A sugestão é que você leia e releia essa lista, reflita pessoalmente sobre suas respostas e compartilhe suas reflexões com a equipe.

Boa semana e fique atento às novidades!