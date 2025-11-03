Os melhores momentos da ExpoArtur 2025 para você reviver a emoção da festa

Grandes shows, montarias e muita animação marcaram o evento no Balneário Municipal; veja como foi cada dia de festa

A cidade de Artur Nogueira viveu dias intensos de música, cultura e tradição com a ExpoArtur 2025, realizada entre os dias 30 de outubro e 2 de novembro, no Balneário Municipal. Agora, o público pode reviver os melhores momentos da festa em fotos e vídeos.

O evento contou com uma programação especial e grandes atrações que agitaram o público ao longo dos quatro dias. A abertura aconteceu na quinta-feira (30), com show gratuito da dupla Gino e Geno, em uma noite marcada pela nostalgia e pelo sertanejo raiz.

Na sexta-feira (31), o clima foi de pura animação com o antor Leonardo e o irreverente Jiraya Uai, que levou a plateia ao delírio. No sábado (1º), o palco recebeu dois shows muito aguardados: os consagrados Rio Negro e Solimões e a dupla Antony e Gabriel, que garantiram uma das noites mais marcantes da edição.

No domingo (2), o encerramento ficou por conta de Natanzinho Lima e Turma do Pagode, com muita energia e música para todos os gostos.

Além dos shows, o público acompanhou emocionantes montarias em touro e cutiano, valorizando a tradição sertaneja da região.

A ExpoArtur 2025 reafirmou seu papel como um dos maiores eventos culturais de Artur Nogueira e agora permanece viva na memória dos participantes. Reveja alguns desses momentos AQUI