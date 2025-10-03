Outubro inicia contagem regressiva para a SNE 2025

Crédito Divulgação/ACIC

Evento já está com inscrições abertas para empreendedores, estudantes e empresas de toda a região

Com a chegada de outubro, começa a contagem regressiva para a Semana de Negócios e Empreendedorismo (SNE) 2025, que acontece de 29 a 31 de outubro, no Pátio Ferroviário, em Campinas.

O evento deve reunir cerca de 2 mil participantes e, neste ano, conta com um reforço institucional de peso: o Ministério do Empreendedorismo, que se junta à Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC) e à Prefeitura de Campinas na realização do encontro.

A presença do Ministério como realizador fortalece ainda mais o propósito da SNE: apoiar empresários e empreendedores na adaptação às novas regras e dinâmicas do mercado.

Com o tema “Mudando o Jogo”, a edição 2025 terá inscrições gratuitas (com exceção da rodada de negócios) e trará palestras, painéis, experiências imersivas e oportunidades de networking que conectam inovação, liderança e propósito.

Para a presidente da ACIC, Nina Bertelli, o foco permanece nas pessoas:

“Mesmo em um cenário de mudanças aceleradas, a verdadeira vantagem competitiva das empresas continua sendo os valores humanos.”

Idealizadora dos eventos da ACIC, a vice-presidente da associação e secretária de Desenvolvimento Econômico de Campinas, Adriana Flosi, destaca a vocação local:

“Campinas reúne o maior ecossistema de pesquisa e inovação do país, e a SNE conecta esse potencial aos negócios.”

Com mais de uma década de história, a SNE se consolida como um dos principais espaços de atualizações, troca de experiências e debate de tendências no interior paulista. As inscrições já estão abertas.

Confira programação:

● Quarta-feira, 29/10 – Liderança Generativa

Como liberar o potencial das pessoas em vez de controlá-las, formar times híbridos de alta performance e transformar dados em decisões humanas.

● Quinta-feira, 30/10 – O Código Humano

Por que empatia, visão e propósito são a vantagem competitiva que nenhuma tecnologia consegue replicar.

● Sexta-feira, 31/10 – Rodada de Negócios

A rodada oficial da SNE 2025, conectando empresários em oportunidades reais. Nesta edição, o acesso será pago, com 60% de desconto para associados ACIC.

Serviço

📅 Data: 29 a 31 de outubro de 2025

📍 Local: Pátio Ferroviário de Campinas – R. Francisco Teodoro, 1050 – Vila Industrial

💻 Evento gratuito – inscrições já abertas: www.semanane.com.br