Padre Júlio Lancellotti participa de programação em Itapira e reúne 600 pessoas em palestra

Itapira recebeu na última terça-feira (27) a visita do Padre Júlio Lancellotti, referência nacional na defesa dos direitos da população em situação de rua. A vinda do religioso fez parte da programação alusiva ao Mês da Luta Nacional da População em Situação de Rua e reuniu um público estimado de 600 pessoas, entre moradores e profissionais de Itapira e região, no auditório do Instituto Américo Bairral.

A programação teve início no Centro POP, onde o padre foi recebido por funcionários e usuários do serviço. Ele conheceu o trabalho desenvolvido no equipamento, conversou com a equipe e com os atendidos e, em seguida, participou do almoço coletivo junto aos usuários.

Após a visita, Padre Júlio seguiu para o auditório do Bairral onde foi exibido um vídeo institucional sobre o Centro POP antes de sua palestra com o tema “O rosto por trás do rótulo: Romper estigmas e acolher vidas”. Em sua fala, destacou a importância do amor ao próximo e do acolhimento às pessoas em maior situação de vulnerabilidade.

A Secretária de Promoção Social, Regina Ramil Marella, acompanhou toda a visita e agradeceu a presença do padre:

“É um dia muito importante para nós, que diariamente lutamos por uma cidade mais justa e inclusiva. Receber o Padre Júlio aqui nos faz acreditar que estamos no caminho certo”, afirmou.

Também acompanharam a programação o vice-prefeito Mário da Fonseca, os vereadores Carlinhos Sartori e Leandro Sartori – que, por meio da Escola do Legislativo, foi responsável pela articulação da vinda do padre ao município.

Ao final da palestra, Padre Júlio abriu espaço para perguntas da plateia, promovendo um momento interativo com o público. A atividade foi encerrada com uma calorosa salva de palmas, coroando a passagem marcante do religioso por Itapira.

O evento mostrou a importância do Centro POP, unidade pública voltada ao atendimento da população em situação de rua. O espaço oferece acolhimento, atividades de convivência, oficinas, apoio para higiene, alimentação, guarda de pertences e encaminhamentos para a rede de serviços. Localizado na Rua Dorothea de Freitas, nº 33, fundos – Pé no Chão, o Centro POP é referência no fortalecimento de vínculos e na promoção da dignidade às pessoas em situação de vulnerabilidade