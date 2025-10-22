Palestra em Campinas propõe novo olhar sobre cultura, virtudes e valores na educação

Focado no público adulto, evento gratuito reúne educadores na sede da Embaixadores da Prevenção para refletir sobre o papel da cultura e educação na formação ética e humana com Ike Silvestre e Sandra Sahd; em novembro, projeto debate cultura, ética, educação e cidadania em mais uma edição do Fórum das Virtudes

Em um momento em que o diálogo sobre valores éticos e humanos se torna cada vez mais urgente, a Embaixadores da Prevenção realiza, no próximo dia 23 de outubro (quinta-feira), uma palestra especial com o educador e comunicador Ike Silvestre e Sandra Sahd, escritora e fundadora da OSC. Com o objetivo de discutir como a cultura e as virtudes podem fortalecer o papel da educação na formação de cidadãos conscientes e empáticos, a atividade integra o projeto Por um Mundo de Virtudes 2025, que tem como mote formar uma nova geração de pessoas que, por meio das virtudes, possa transformar o mundo em um lugar melhor.

O encontro, que será realizado às 19h, na sede da instituição, em Campinas (SP), propõe um momento de escuta e reflexão voltado àqueles que atuam diretamente na formação de valores. Sendo assim, a atividade é voltada especialmente a educadores, gestores escolares, profissionais da rede de ensino e pais, e busca promover um espaço de troca sobre como a cultura e a educação são importantes instrumentos de transformação social.

Segundo Sandra Sahd, fundadora da ONG, o evento reforça a importância de olhar para o desenvolvimento humano de forma integral. “Quando educadores se reúnem para falar sobre virtudes, estamos multiplicando possibilidades. Cada conversa sobre empatia, justiça ou determinação se transforma em semente que vai germinar nas salas de aula e nas comunidades”, afirma.

A palestra vai trazer uma análise prática sobre como incorporar virtudes no dia a dia, com exemplos inspiradores e caminhos concretos para transformar atitudes, estimulando um debate vivo sobre como cada um pode contribuir para um futuro mais justo e solidário. “Quando discutimos valores, plantamos a base para um futuro mais humano e consciente. O diálogo é a semente que pode germinar em grandes mudanças”, conclui Sandra.

Ao final, os participantes serão presenteados com um livro – também gratuito – sobre as virtudes. Viabilizado pela Lei Rouanet, com realização do Ministério da Cultura e de Sandra Sahd, o projeto tem produção da Cacho de Ideias, patrocínio do Bradesco e do Martinelli Advogados.

Fórum das Virtudes: ética, cultura e cidadania em debate

Além da palestra, o projeto também se prepara para mais uma edição do tradicional Fórum das Virtudes, conhecido por reunir pensadores, educadores e personalidades da cultura em um grande encontro sobre ética, virtudes e cidadania. Criado em 2015, o Fórum das Virtudes é um evento aberto ao público que desenvolve discussões e vivências ativas acerca das virtudes, sempre com a participação de convidados especiais. O evento é híbrido e gratuito, aberto ao público geral, e também tem foco especial em professores, educadores, estudantes e pais – a participação oferece certificado válido para horas complementares de estudantes universitários.

Já passaram pelo evento nomes como Maurício de Souza, Mário Sérgio Cortella e Lucia Helena Galvão. O grande nome de 2025 ainda será divulgado, e promete acrescentar ao Fórum uma visão singular e inspiradora sobre o papel transformador das virtudes na construção de uma sociedade mais consciente, ética e solidária. “O Fórum é um espaço de inspiração e diálogo, onde criamos pontes entre quem ensina, quem aprende e quem sonha com um país mais virtuoso. É ali que ideias se tornam ação, fomentando uma sociedade mais humana. Por isso, é um dos encontros mais aguardados, reunindo diferentes gerações para refletir sobre o papel das virtudes no cotidiano e na transformação social”, conclui Sandra.

SERVIÇO: Palestra para Educadores – Por um Mundo de Virtudes 2025

Quando: Quinta-feira, 23 de outubro de 2025, às 19h

Onde: Sede da Embaixadores da Prevenção | R. Maria Umbelina Couto, 79, Taquaral – Campinas/SP

Informações sobre o projeto: Sandra Sahd | (19) 9.9791-4332

Informações para a imprensa: Patrícia Nascimento | (11) 9.4076-1719