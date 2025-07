Palestra online na ACE mostra como vender com segurança

Venda bem, venda certo: crédito seguro é crescimento garantido

No dia 22 de julho, das 15 às 16 horas, a Associação Comercial e Empresarial de Holambra (ACE Holambra) promove uma apresentação online gratuita em parceria com a Boa Vista/Equifax.

O tema é “Transforme consultas de crédito em vendas seguras e impulsione o crescimento do seu negócio”.

A apresentação, que é uma parceria com a Equifax | Boa Vista, propõe ajudar os empresários a entender como usar informações de crédito para proteger sua empresa contra a inadimplência. O objetivo é vender com mais segurança, utilizando dados, métricas e score (pontuação de adimplência/inadimplência do cliente pessoa física ou jurídica), entre outras informações, antes de fechar vendas ou compras.

Atividade gratuita e exclusiva para comerciantes e empresários associados.

Reserve já sua vaga e participe. Confirmação: Tânia Santana — (11) 9 8873-5259, na ACE.