Palestra orienta sobre destinação do Imposto de Renda para projetos sociais

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse promove, no próximo dia 9 de abril, a palestra “Eu Sou Cidadão Solidário”, com o objetivo de orientar a população sobre como destinar parte do Imposto de Renda para projetos sociais do município.

A ação busca incentivar a destinação de recursos ao CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) e ao Conselho da Pessoa Idosa, fortalecendo iniciativas locais voltadas ao atendimento dessas populações.

O encontro será realizado às 19h30, na Estação Cultural I, localizada na Rua Iasra Hemsse Moraes, 180, no Centro. A palestra será ministrada pelo delegado da Receita Federal do Brasil de Limeira, que irá esclarecer dúvidas e apresentar, de forma prática, como os contribuintes podem participar.

A iniciativa é aberta ao público e representa uma oportunidade para que os cidadãos contribuam diretamente com o desenvolvimento social de Santo Antônio de Posse, por meio de uma ação simples e sem custos adicionais.