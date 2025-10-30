Paratletas de Mogi Guaçu conquistam 14 medalhas nos Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo

A equipe de paratletismo de Mogi Guaçu conquistou 14 medalhas nos Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo (Paresp), sendo quatro de ouro, quatro de prata e seis de bronze. O evento aconteceu no último domingo, 26 de outubro, no Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, e reuniu paratletas de toda a Federação Paulista em um grande encontro esportivo marcado pela superação, dedicação e inclusão.

Entre os excelentes resultados obtidos pelo elenco municipal durante a competição, destaque para Carolina Roncato, que ganhou três medalhas de ouro pela classe F64 nas provas de arremesso de peso, lançamento de dardo e lançamento de disco.

A atleta Ana Clara Martins Pereira também conquistou três medalhas pela classe F40, com um ouro na disputa de arremesso de peso e outras duas de prata no lançamento de dardo e no lançamento de disco.

Competindo pela classe FT36, Ana Júlia Silva Tobias de Morais conquistou uma prata nos 100 metros rasos e um bronze nos 200 metros rasos, assim como Gabriela Cristina Ferreira pela TF21 com uma prata no arremesso de peso e um bronze nos 100 metros rasos.

Já Brian Euller Gonçalves Baião da T11 trouxe para casa dois bronzes nos 100 metros e 200 metros rasos, enquanto Wellington Adauto da Silva Morais pela F33, outros três bronze com arremesso de peso, lançamento de dardo e lançamento de disco.

O assessor e coordenador de Esportes Paralímpicos, Maycon Cléber Tomé, comentou que os atletas alcançaram importantes colocações, demonstrando talento e determinação. “O desempenho dos nossos paratletas reforça o compromisso de Mogi Guaçu com o incentivo ao esporte e à inclusão social. As conquistas são resultado do trabalho conjunto entre atletas, professores, técnicos e toda a equipe de apoio que se dedica ao desenvolvimento do esporte paralímpico no município”, falou.

O Paresp tem como principal objetivo promover a inclusão por meio do esporte, destacando o potencial e o talento das pessoas com deficiência em todo o Estado de São Paulo.