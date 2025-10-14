Parklet Móvel segue com programação gratuita em Mogi Guaçu

Com atividades culturais e educativas, espaço segue instalado na Praça São Gonçalo até dia 21

O Parklet Móvel, que transforma espaços públicos em áreas de convivência, lazer e entretenimento, segue em Mogi Guaçu (SP) oferecendo uma programação cultural diversificada para toda a família. A iniciativa itinerante e gratuita fica na Praça Gonçalo Martinho até o próximo dia 21 oferecendo atividades culturais, apresentações artísticas e ações educativas.

Desenvolvido pela Soul Urbanismo, o Parklet Móvel funciona como uma verdadeira praça itinerante sustentável, equipada com bancos, floreiras auto irrigadas com captação de água da chuva, lixeiras, tomadas, iluminação em LED alimentada por energia solar e bombas de ar para bicicletas. Além disso, conta com um moderno sistema de suspensão a ar que adapta a carreta ao nível de cada calçada, garantindo acessibilidade, conforto e segurança para todos.

O projeto é viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, com patrocínio da empresa Liu Gong e realização da Soul Urbanismo e da Prefeitura de Mogi Guaçu.

SERVIÇO

Parklet Móvel – Mogi Guaçu

Data até 21/10

Local Praça Gonçalo Martinho Prado Júnior, Mogi Guaçu (SP)

Ingresso Entrada gratuita | Aberto ao público de todas as idades

Data: 20/10 (segunda-feira)

Horário: 9h – Histórias Musicadas

Horário: 14h – Dueto em (des)concerto

Data: 21/10 (terça-feira)

Horário: 9h – Soul in Jazz Kids

Horário: 14h – Alguém disse que é hora da capoeira?

Sobre o patrocinador

A LiuGong Machinery Corporation é referência na indústria de fabricação de equipamentos de construção na China. Desde a construção de sua primeira carregadeira de rodas em 1966, a LiuGong evoluiu para se tornar uma das empresas globais de equipamentos de construção que crescem com mais velocidade no mundo, oferecendo uma linha completa de máquinas intuitivas para serviço extremo para proprietários de equipamentos de construção constantemente desafiados a fazer mais com menos. A LiuGong oferece oportunidades aos seus funcionários, produtos e serviços de qualidade aos seus clientes, sucesso financeiro aos seus investidores e apoio às comunidades nas regiões que atende.

A empresa começou com a chegada de 500 trabalhadores à cidade de Liuzhou em 1958. Hoje, a LiuGong é uma história de sucesso global com mais de 33 linhas de produtos, 20 instalações de produção globais, 16.000 funcionários e mais de 500 revendedores oferecendo aos clientes o equipamento robusto de que necessitam para realizar qualquer trabalho, em qualquer lugar. Tudo com suporte local.

A LiuGong Latin America (LGLA) foi fundada no Brasil em 2008 e é uma subsidiária integral do Grupo LiuGong. Desde 2015 fabricando equipamentos no país, a LiuGong vem crescendo nos mercados brasileiro e latino-americano. O negócio abrange a venda e a manutenção de equipamentos e acessórios para máquinas de construção, soluções de financiamento, treinamento de clientes, consultoria técnica e outros escopos.

Os principais produtos incluem pás-carregadeiras de rodas, motoniveladoras, rolos compactadores, retroescavadeiras, caminhões rígidos, plataformas aéreas de trabalho etc. Além disso, a LiuGong continua desenvolvendo a estrutura de sua fábrica e os centros de treinamento localizados na cidade de Mogi Guaçu e o escritório comercial na cidade de Campinas, ambos no estado de São Paulo, fortalecendo o corpo de profissionais e ampliando o portfólio de produtos.