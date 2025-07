ParkShopping Mogi Mirim recebe o Festival do Café Especial do Circuito das Águas Paulista

Nos dias 26 e 27 de julho, o ParkShopping Mogi Mirim será palco de mais uma edição do Festival do Café Especial do Circuito das Águas Paulista. Com entrada gratuita, o evento acontece na Praça de Alimentação do shopping e convida o público a vivenciar experiências sensoriais únicas por meio da riqueza e da diversidade dos cafés especiais produzidos na região.

A iniciativa é promovida pela ACECAP – Associação dos Produtores de Cafés Especiais do Circuito das Águas Paulista, com apoio da rede AD Shopping. Após o sucesso da primeira edição, que reuniu mais de 14 mil visitantes, o festival segue seu formato itinerante e compacto, levando aos municípios paulistas o sabor autêntico e premiado do café de origem.

Os cafés da região vêm ganhando destaque nacional por atributos como a doçura natural dos grãos, frequentemente descritos como “adoçados no pé”, e pela qualidade reconhecida em concursos especializados. Essa excelência tem motivado estudos científicos e o processo de obtenção da Indicação Geográfica (IG) para os cafés do Circuito das Águas Paulista, reforçando a identidade e o valor do produto.

Durante os dois dias de evento, o público poderá degustar cafés premiados, conhecer pessoalmente os produtores locais, acompanhar métodos de preparo variados e ainda adquirir produtos derivados do café, como geleias, brigadeiros, molhos barbecue e muito mais.

Entre os expositores desta edição estão: KaffeHaus Bellagio, Café Florentino, Café Três Madrinhas, Cafezal em Flor, Celebrity Coffee, Rizzieri Café e Vale do Ouro Verde.

O Brasil e a 4ª Onda do Café

Maior produtor e exportador de café do mundo, o Brasil também figura entre os principais consumidores globais. O Festival do Café Especial tem como missão aproximar o público dessa realidade em transformação, alinhada à chamada “4ª onda do café”, um movimento que valoriza a origem, o terroir, o cuidado no cultivo e a excelência no preparo da bebida.

Mais do que um simples hábito, o consumo de café vem se tornando uma experiência sofisticada, que celebra o trabalho artesanal de pequenos produtores e fomenta o desenvolvimento de regiões inteiras por meio da agricultura familiar e sustentável.

Um encontro com sabor e conexão

Além de promover o contato direto entre produtores e consumidores, o festival propõe um espaço acolhedor para troca de conhecimento, educação sensorial e valorização da produção local. A ação também busca conscientizar o público sobre a importância da água de qualidade no preparo do café, ressaltando a pureza e o equilíbrio mineral como fatores fundamentais para a experiência completa.

Sobre o ParkShopping Mogi Mirim

Com um conceito moderno de open mall, o ParkShopping Mogi Mirim oferece conforto, praticidade e segurança aos visitantes. O centro de compras conta com cinco lojas âncoras, três semi-âncoras, ampla Praça de Alimentação, 18 quiosques, academia, serviços e estacionamento gratuito.

Com acesso facilitado tanto pelo centro da cidade quanto pela Rodovia SP-340 (Campinas – Mogi Mirim), o shopping proporciona uma experiência completa de lazer e conveniência para todos os públicos. É um empreendimento da Triple A Construtora, com administração e comercialização sob responsabilidade do Grupo AD Shopping.

Instagram @festivaldocafecircuitodasaguas

Serviço

Festival do Café Especial do Circuito das Águas Paulista

Quando: 26 de julho (sábado), das 10h às 22h e 27 de julho (domingo), das 12h às 20h

Onde: Praça de Alimentação – ParkShopping Mogi Mirim

Entrada: Gratuita

Estacionamento: Gratuito

Endereço: Rua João Mantovani, 373 – Mogi Mirim, SP

Site: www.parkshoppingmogi.com.br

Informações: (19) 3480-0560 / (19) 9 9968-0755