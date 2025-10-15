PARQUE SANTA MARIA RECEBE HOJE A FEIRA NOTURNA DE JAGUARIÚNA

Nesta quarta-feira, dia 15 de outubro, o Parque Santa Maria recebe mais uma edição da Feira Noturna de Jaguariúna. O evento acontece das 17h às 22h e tem entrada gratuita.

Nesta noite, a atração musical será a dupla Rafa e Bordotti, com o melhor do repertório da música sertaneja.

Promovida pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, a Feira Noturna é realizada todas as quartas-feiras. O evento já se tornou uma referência na cidade e região, reunindo moradores e visitantes de outros municípios.

A feira conta com ampla praça de alimentação com food trucks, barracas de frutas, verduras, legumes e os tradicionais pastéis. Além disso, o evento valoriza o artesanato local e oferece opções de brinquedos para as crianças, uma boa alternativa de lazer para toda a família.

Serviço:

Feira Noturna de Jaguariúna

Data: hoje, 15/10

Horário: das 17h às 22h

Atração: Rafa e Bordotti (sertanejo)

Local: Parque Santa Maria

Endereço: Rua José Alves Guedes, 1.003 – Jardim Sonia