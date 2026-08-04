PAT de Jaguariúna realiza mutirão com mais de 50 vagas nesta quarta-feira

Processo seletivo para operador de máquinas será realizado em dois horários e exige Ensino Médio completo

O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Jaguariúna realiza nesta quarta-feira, 5 de agosto, um mutirão de emprego para o preenchimento de mais de 50 vagas na área industrial.

O processo seletivo será conduzido pela CRYOVAC, empresa especializada em embalagens a vácuo e filmes plásticos de alta proteção, com unidade instalada no bairro Roseira.

A seleção será realizada em dois períodos, às 9h e às 13h. Todas as oportunidades são destinadas ao cargo de operador de máquinas.

Os interessados devem comparecer presencialmente ao PAT de Jaguariúna com documento pessoal original com foto, currículo atualizado e certificado de conclusão do Ensino Médio.

SERVIÇO

Mutirão de emprego da CRYOVAC

Data: 5 de agosto, quarta-feira

Horários: 9h e 13h

Vagas: mais de 50 oportunidades para operador de máquinas

Documentos necessários: documento original com foto, currículo atualizado e certificado de conclusão do Ensino Médio

Local: PAT de Jaguariúna, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios

Endereço: Rua Coronel Amâncio Bueno, nº 810, Centro

Fonte: Prefeitura de Jaguariúna

Foto: Thiago Carvalho

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