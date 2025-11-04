Patrulha Maria da Penha promove palestra sobre violência doméstica para atiradores do TG em Amparo
Ação da Guarda Civil Municipal buscou conscientizar jovens sobre respeito, empatia e responsabilidade afetiva
A Guarda Civil Municipal (GCM) de Amparo, por meio da Patrulha Maria da Penha, realizou na sexta-feira (30) uma palestra educativa para os atiradores do Tiro de Guerra 02-001, com foco na conscientização e prevenção da violência doméstica.
A atividade abordou temas como respeito, empatia, masculinidade saudável e responsabilidade afetiva, com o objetivo de promover reflexões sobre os papéis sociais e a importância de relações saudáveis no ambiente familiar e comunitário.
Durante o encontro, os participantes receberam orientações sobre como agir ao identificar ou receber pedidos de ajuda de possíveis vítimas de violência. Foram apresentadas as formas corretas de acolher, orientar e encaminhar os casos aos canais competentes, reforçando a importância da rede de apoio.
De acordo com a GCMF Valéria, integrante da Patrulha Maria da Penha, a iniciativa busca contribuir para a formação cidadã e humana dos jovens atiradores.
“A proposta é ampliar o diálogo sobre o impacto da violência doméstica e o papel de cada um na construção de uma sociedade mais justa e respeitosa”, destacou.
A ação reforça o compromisso da Guarda Civil Municipal, da Secretaria de Segurança Pública, Defesa Civil e Trânsito e da Prefeitura de Amparo com a educação, prevenção e enfrentamento da violência doméstica, fortalecendo o vínculo entre as instituições e a comunidade.