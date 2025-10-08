Pedal e bingo beneficentes mobilizam região em apoio a jovem que luta por prótese após acidente

Eventos em Mogi Guaçu arrecadarão fundos para ajudar Júlia, de 22 anos, a retomar sua qualidade de vida

A solidariedade tem unido ciclistas, moradores e instituições públicas da região em uma grande corrente de apoio à Júlia Cardoso Almeida Ortega, jovem de 22 anos que perdeu parte da perna esquerda após um grave acidente de trânsito no dia 10 de agosto. Recuperando-se do trauma e sonhando com uma prótese que lhe devolva autonomia, Júlia tem recebido o apoio de diversos grupos locais — entre eles, grupos de pedal e a Secretaria de Turismo de Mogi Guaçu, que está contribuindo com materiais e suporte para a realização das ações beneficentes.

Entre as iniciativas programadas estão dois grandes eventos abertos à comunidade em Mogi Guaçu: um bingo beneficente, no dia 25 de outubro, e um pedal solidário, no dia 26 de outubro. Ambos têm o mesmo propósito — arrecadar recursos para a compra da prótese que ajudará Júlia a recuperar sua mobilidade e qualidade de vida.

Bingo beneficente em Mogi Guaçu

O primeiro evento será realizado no dia 25 de outubro, a partir das 19h, na Arena Show de Bola, localizada na Avenida Brasil, nº 3657, no Centro de Mogi Guaçu.

A noite promete ser especial, com muitos prêmios, diversão para todas as idades, brinquedos infantis, lanchonete e estacionamento gratuito. Toda a renda arrecadada com as cartelas será destinada à compra da prótese de Júlia, em mais uma ação solidária organizada por grupos de pedal da cidade.

Local: Arena Show de Bola – Av. Brasil, 3657, Centro, Mogi Guaçu

Horário: 19h

Atrações: Prêmios variados, brinquedos para crianças e lanchonete

Ingresso: Valor das cartelas revertido integralmente à causa

Pedal beneficente

No domingo seguinte, 26 de outubro, será a vez dos ciclistas de Mogi Guaçu se unirem à causa. O Pedal Beneficente em Prol da Júlia terá concentração às 7h30, na Praça da Abolição, em frente ao Tiro de Guerra, com destino ao Horto Florestal da Sylvamo.

Organizado pelo grupo Roda Presa Adventures, além de outros grupos de pedal locais e pela Secretaria de Turismo da cidade, o evento tem inscrição no valor de R$ 20, com direito a café da manhã e sorteio de brindes. Todo o valor arrecadado será revertido à campanha da jovem.

Concentração: Praça da Abolição (em frente ao Tiro de Guerra)

Saída: 7h30

Café da manhã e sorteio de brindes

Valor: R$ 20,00 (revertido integralmente à causa)

A história de Júlia

Moradora do Jardim Chaparral, em Mogi Guaçu, Júlia ficou 25 dias internada na Santa Casa, onde passou por três cirurgias, incluindo a da amputação. Hoje, ainda em reabilitação e enfrentando fortes dores, ela se locomove com ajuda de andador, cadeira de rodas e um pequeno carrinho adaptado dentro de casa.

Determinada a seguir em frente, lançou uma vaquinha online com o objetivo de arrecadar cerca de R$ 80 mil, valor estimado para a confecção de uma prótese sob medida, do joelho para baixo. Até o momento, a campanha já arrecadou cerca de R$ 20 mil.

As doações podem ser feitas pelo site vakinha.com.br, buscando por “Júlia Cardoso Almeida Ortega”, ou pela chave Pix 19971392234 .

“Sofri um acidente de moto no qual o carro estava na contramão, na curva e na pista, o que infelizmente acabou amputando minha perna esquerda e me privando de muitas coisas. Deus, com sua infinita misericórdia, me livrou da morte. Agora estou me recuperando e me reerguendo para ter uma vida o mais normal possível, mesmo sem minha perna esquerda. Por isso estou fazendo essa vaquinha para conseguir comprar uma prótese de qualidade e voltar a ter uma boa qualidade de vida. Se você se sentir capaz de nos abençoar, seremos super gratos!”, escreveu Júlia na descrição da campanha.

Com o apoio da comunidade, de grupos de pedal e instituições públicas, Júlia dá passos firmes rumo a um novo recomeço — e cada evento solidário se torna mais um impulso nessa história de força, fé e esperança.