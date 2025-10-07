Pedala Tour em Piracicaba reúne mais de 3.000 pessoas em evento de lazer e saúde

Ação incentivou a prática do ciclismo, o cuidado com a saúde e a educação no trânsito.

Piracicaba amanheceu mais colorida no último domingo (5), com a realização do Pedala Tour, passeio ciclístico gratuito que reuniu mais de 3.000 participantes e ocupou as ruas da cidade com saúde, lazer e cidadania sobre duas rodas. Famílias inteiras, ciclistas iniciantes e experientes pedalaram juntos em um percurso de 8 km que celebrou o bem-estar e a convivência em comunidade.

O evento foi promovido pela Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura e Ministério do Esporte, com patrocínio da Caterpillar e apoio da Prefeitura de Piracicaba.

Além do passeio ciclístico, a Arena Pedala atraiu grande público com serviços gratuitos, como aferição de pressão arterial, bioimpedância, quick massage e orientação para treinos físicos. Frutas, sucos, água e atendimento médico também estiveram disponíveis, garantindo cuidado e conforto para todos os participantes.

“Ver 3.000 pessoas reunidas por um propósito tão positivo é algo que nos emociona. O Pedala Tour vai além do pedal: é uma ferramenta de transformação social, que aproxima as pessoas, estimula hábitos saudáveis e promove educação no trânsito de forma prática e acolhedora”, destaca Bruno Wellington, presidente da Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura.

Os inscritos ainda participaram do sorteio de duas bicicletas e receberam um kit exclusivo com camiseta, squeeze e sacochila.

O Pedala Tour é uma realização da Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura e do Ministério do Esporte, através da lei de incentivo ao Esporte do Governo Federal, com o patrocínio master da Caterpillar e apoio institucional da Prefeitura Municipal de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras.

Sobre a Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura

A Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura, fundada em 2007, é uma organização sem fins lucrativos dedicada à inclusão e transformação social por meio de projetos nas áreas de saúde, esporte, cultura e assistência social. Com impacto em mais de 200 mil pessoas em todo o Brasil, a Fábrica promove condições dignas de vida e cidadania, alinhada aos Princípios do Pacto Global e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Para mais informações, acesse: www.fabrica.ong.br

Redes sociais: @fabrica.ong.br