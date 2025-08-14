Pedestre é atropelado na Rodovia João Beira, em Amparo, e sofre parada cardiorrespiratória

Foto Amparo News

Vítima foi socorrida pelo Samu e levada ao pronto-socorro Ana Cintra; carro ficou destruído após a colisão

Um pedestre foi atropelado na manhã desta quinta-feira (14) na Rodovia João Beira, em Amparo (SP). Segundo a Polícia Militar, a vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi encaminhada em estado grave ao pronto-socorro Ana Cintra pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP), o acidente ocorreu por volta das 5h40, no km 48, sentido Tuiuti. O veículo que atingiu o pedestre teve o vidro dianteiro quebrado e o teto amassado com o impacto.

Após o atropelamento, a pista chegou a ser interditada e o tráfego foi direcionado para uma faixa reversível. Ainda segundo o DER, não houve registro de congestionamento significativo no local.