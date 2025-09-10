Pedreira abre Jogos Recreativos do PROERD nesta sexta-feira, 12 de setembro

Evento será realizado às 19h, no Ginásio de Esportes “Vermelhão” do Santa Sofia, com participação de 10 escolas municipais e particulares

A abertura oficial da 18ª edição dos Jogos Recreativos do PROERD acontece nesta sexta-feira (12), às 19h, no Ginásio de Esportes Dario Zanini “Vermelhão”, do Esporte Clube Santa Sofia, em Pedreira. O evento contará com desfile das delegações, sorteio de uma partida inaugural e uma ação solidária, quando o público poderá colaborar com a doação de 1 litro de leite em prol das entidades assistenciais do município.

A tradicional competição, que alia esporte e cidadania, reunirá 10 escolas de Ensino Fundamental das redes municipal e particular. Estão confirmadas sete escolas municipais — Maria Helena, Arnaldo Rossi, Maria Elisa, Humberto Piva, Airton Policarpo, José Jurandyr Piva e Zulmar Bernardes — além dos colégios Anglo, Dux e a Escola Católica.

Os estudantes disputarão as modalidades Futsal Masculino, Queimada Feminino, Atletismo, Cabo de Guerra Misto, Jogo de Damas, Cornhole e, como novidade desta edição, o Tênis de Mesa.

As disputas seguem após a abertura:

Atletismo: 13 de setembro, às 8h, no Estádio Municipal, sob coordenação do Prof. Gilberto Bortolocci;

Jogo de Damas: 16 de setembro, às 18h30, no Ginásio do Santa Sofia;

Cornhole: 23 de setembro, às 18h30, no Ginásio do Santa Sofia;

Cabo de Guerra: 30 de setembro, às 18h30, no Ginásio do Santa Sofia.

Segundo o Cabo PM Ascêncio, responsável pela organização, a abertura dos Jogos é sempre um momento de grande envolvimento da comunidade. “O PROERD une educação, disciplina e esporte, promovendo integração entre as escolas e reforçando valores de cidadania”, destacou.

Os Jogos Recreativos do PROERD são organizados pela Polícia Militar, com apoio da Prefeitura de Pedreira, Associação Comercial e Empresarial de Pedreira, Esporte Clube Santa Sofia, Unicesumar, Via Brasil Escola e Ludi Sports.