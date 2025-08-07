Pedreira adere ao SuperAção SP em evento no Palácio dos Bandeirantes

Prefeito Fábio Polidoro e a primeira-dama Vanessa Marinelli participam de agenda com o governador Tarcísio de Freitas para fortalecimento das políticas sociais no município

A primeira-dama de Pedreira, Vanessa Marinelli Polidoro, acompanhou o Prefeito Fábio Polidoro, em agenda oficial no Palácio dos Bandeirantes, nesta quarta-feira, 06 de julho, em São Paulo, durante evento do Governo do Estado dedicado ao SuperAção SP, programa voltado à superação da pobreza e ao fortalecimento da inclusão produtiva nas regiões mais vulneráveis.

Em discurso, o Governador Tarcísio de Freitas apresentou os pilares e as diretrizes do programa, que contará com um investimento inicial de R$ 110 milhões em cofinanciamento nesta primeira fase, abrangendo 49 municípios paulistas. Ao lado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas, e da secretária estadual de Desenvolvimento Social, Andrezza Rosalém, o Governador ressaltou a importância social do projeto.

“Mais do que um programa, é uma ponte para a dignidade. Vai entrar nas casas, caminhar lado a lado com as famílias, entender a jornada e ajudar a romper o ciclo da pobreza”, afirmou Tarcísio de Freitas.

No encontro, Cristiane Freitas destacou o papel estratégico das primeiras-damas municipais na mobilização social e no fortalecimento das redes de apoio às famílias em situação de vulnerabilidade: “Sabemos que por trás de cada número existe uma família que precisa de oportunidades, que quer viver com dignidade e esperança. E vocês, primeiras-damas, são fundamentais para que essa transformação aconteça”.

A participação ativa das primeiras-damas será essencial para impulsionar a mobilização comunitária e a construção de soluções integradas, em colaboração com o Fundo Social e as equipes técnicas do Estado. O encontro também promoveu o intercâmbio entre os municípios, com o compartilhamento de experiências e boas práticas para a estruturação das políticas sociais locais.

O SuperAção SP está organizado em duas trilhas de atendimento: Trilha de Proteção Social: direcionada a famílias com barreiras severas à inclusão social; Trilha de Superação da Pobreza: focada em famílias com perfil ativo para inserção no mercado de trabalho.

Ambas as trilhas preveem acompanhamento social por até dois anos, com diagnóstico individualizado, bonificações condicionadas ao cumprimento de metas e acesso facilitado a políticas públicas em áreas como saúde, educação, habitação e geração de renda. Os municípios também receberão suporte técnico, capacitações, ferramentas digitais e apoio à governança local para garantir a efetividade das ações.

A expectativa é que a primeira fase do programa seja implementada até 2026, beneficiando aproximadamente 105 mil famílias em todo o Estado de São Paulo.