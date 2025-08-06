Pedreira celebra a tradição com a Festa Italiana “Viva la nostra gente!”

Praça Ângelo Ferrari será palco de gastronomia, música ao vivo e cultura entre os dias 15 e 17 de agosto

De 15 a 17 de agosto, a cidade de Pedreira será tomada pelos sabores, sons e cores da Itália durante a Festa Italiana “Viva la nostra gente!”, que acontece na Praça Ângelo Ferrari, no Centro. A entrada é gratuita e a programação promete encantar públicos de todas as idades.

Na sexta-feira (15), a festa acontece das 17h às 22h. Já no sábado (16) e domingo (17), as atividades começam às 11h e seguem ao longo do dia. O evento reúne gastronomia típica, massas, pizzas, gelatos, vinhos e sobremesas italianas, além de música ao vivo e apresentações culturais.

“É uma oportunidade de celebrar as raízes, os sabores e o charme da cultura italiana junto da família e dos amigos. Será uma festa inesquecível”, afirma o prefeito Fábio Polidoro.

A iniciativa é da Prefeitura de Pedreira, por meio da Secretaria de Divulgação e Turismo, com apoio do Circolo Italiano di Pedreira, Comites-SP, Circuito das Águas Paulista, Vinícola Góes e organização da Elo Produções.