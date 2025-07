Pedreira participou dos Jogos Regionais 2025 em Bragança Paulista

No período de 04 a 13 de julho, Pedreira esteve disputando os Jogos Regionais 2025, realizados em Bragança Paulista, reunindo 48 municípios da 4ª Região Esportiva do Estado de São Paulo.

O evento contou com a participação de cerca de 8 mil pessoas, entre atletas, professores e equipes de apoio, em uma das competições mais tradicionais do Calendário Esportivo Paulista.

Representando o município com garra, as equipes pedreirenses se destacaram pelo espírito esportivo e comprometimento nas diferentes modalidades, com destaque para o Vôlei Masculino Livre, com a equipe de Pedreira com bom desempenho e encerrando sua participação na 4ª colocação, mostrando competitividade até as fases finais; Atletismo Feminino, destaque para Maria Carolina de Campos Guedes, que brilhou ao conquistar o 5º lugar no Heptatlo e o 6º lugar no Salto em Altura. Na modalidade de Bocha, Pedreira obteve uma vitória e duas derrotas, encerrando sua participação ainda na fase de grupos. No Vôlei de Praia Masculino, a equipe de Pedreira conquistou uma vitória, sofreu duas derrotas e também não avançou à fase eliminatória.

Na classificação geral, Pedreira encerrou sua participação na 40ª colocação, entre os 48 municípios participantes. Apesar dos resultados, a experiência reforçou o compromisso da cidade com o esporte e o desenvolvimento de seus atletas.