Pedreira recebe 15º Encontro de Fuscas e Antigos nos dias 18 e 19 de outubro

Evento contará com shows, praça de alimentação e arrecadação solidária para o Lar dos Velhos “Flamínio Maurício”

Está confirmado para os dias 18 e 19 de outubro, a partir das 8h, o 15º Encontro de Fuscas e Antigos de Pedreira. O evento será realizado na Rua Francisco Pintor Junior, nº 487, no Parque Bela Vista, em frente à sede da APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.

A programação inclui exposição de veículos, shows musicais, brinquedos para as crianças, mercado de pulgas, praça de alimentação e distribuição de kits de boas-vindas para os 300 primeiros carros inscritos. O encontro é destinado a proprietários e entusiastas de Fuscas e modelos derivados, como Brasília, Kombi e Variant, sejam eles de coleção, uso diário ou exposição.

Para participar com veículo, é necessário doar um pacote de fralda geriátrica tamanho G, que será destinado ao Lar dos Velhos “Flamínio Maurício”. A ação reforça o caráter solidário do evento, que reúne apaixonados por carros antigos de toda a região.

A realização é do Clube do Fusca de Pedreira, com apoio da Prefeitura Municipal por meio das secretarias de Turismo, Cultura e Economia Criativa, além de parcerias com a APAE, Rotary Club, Lar dos Velhos e Federação de Clubes de Carros Antigos do Brasil (FCCAB).