Pedreira recebe 6ª Feijoada Amigo do Idoso com renda em prol do Lar dos Velhos

Evento solidário do Rotary Club será no sistema drive-thru e promete sabor e ajuda ao próximo

No domingo, 17 de agosto, Pedreira será palco da 6ª Feijoada Amigo do Idoso, promovida pelo Rotary Club em prol do Lar dos Velhos “Flamínio Maurício”. A entrega será no sistema drive-thru, das 11h às 13h, na sede da APAE (Rua Francisco Pintor Junior, 487 – Parque Bela Vista).

Com adesão no valor de R$ 50,00 — que serve duas pessoas — a feijoada pode ser adquirida antecipadamente nos seguintes pontos de venda:

Paulella Veículos – Av. Joaquim Carlos, 1.501 – Vila São José

Papelaria Estrela – Rua Antônio Pedro, 493 – Centro

Drogaria Santa Rita (Farmácia do Giomo) – Rua Alice Moreira, 30 – Centro

A ação une sabor, tradição e solidariedade, incentivando a comunidade a contribuir com uma causa nobre. “É a melhor feijoada da região, feita com muito carinho e por uma boa causa. Participe!”, destacam os organizadores.