Pedreira recebe espetáculo “Legião Urbana e suas influências literárias” nas bibliotecas municipal e comunitária

Apresentações acontecem nos dias 27 e 28 de setembro, com entrada gratuita e número limitado de lugares

Corpo da matéria:

No sábado, 27 de setembro, às 19h30, a Biblioteca Pública Municipal “João Luiz Alvarenga”, em Pedreira, será palco do espetáculo “Legião Urbana e suas influências literárias”. No domingo, 28 de setembro, às 16h, a apresentação será realizada na Biblioteca Comunitária “Meu Mundo Feliz”, também na cidade. A entrada é gratuita, mas a primeira sessão terá apenas 100 assentos disponíveis.

O evento, promovido pela banda Tempestade, convida o público a vivenciar uma noite em que a poesia da Legião Urbana se conecta com os livros que inspiraram suas letras. Trata-se de um espetáculo ao vivo que mergulha nas raízes intelectuais de Renato Russo, revelando autores, frases e histórias que ecoam por trás de cada verso.

A proposta é unir música e literatura em uma experiência sensorial única. O público poderá, por exemplo, ouvir “Pais e Filhos” e descobrir qual obra despertou a inspiração de Renato Russo, ou ainda ver citações ganharem vida no palco, aproximando ainda mais arte e cultura.

O projeto conta com o apoio da Lei Aldir Blanc, por meio do Governo Federal, em parceria com a Prefeitura Municipal de Pedreira, representada por sua Secretaria de Cultura e Economia Criativa. O objetivo é fortalecer a cultura e valorizar a arte que transforma.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 99870-9452.